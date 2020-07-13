Учені виявили позитивний вплив сидячої роботи на людину

Існує низка досліджень, які доводять шкоду сидячого способу життя. Однак у нього несподівано знайшовся і позитивний ефект. І науковці вирішили розповісти про нього усьому світу.

Люди, які все життя пропрацювали на сидячій роботі, у літньому віці піддаються меншому ризику когнітивних порушень. До такого висновку прийшли вчені з Кембридзького університету.

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Фахівці проаналізували спосіб життя 8500 осіб у віці від 40 до 79 років. Усі вони мали різну освіту і широке коло спілкування. Учасники заповнювали анкети про своє здоров'я, спосіб життя і захоплення. Добровольцям організували обстеження, вчені вивчили їхню фізичну активність на роботі і після неї.

Експеримент був довгостроковим – через 12 років дослідники знову вивчили стан учасників і зробили низку тестів, щоб зрозуміти, як змінилися їхні когнітивні здібності: пам'ять, уважність, швидкість читання і обробка інформації.

Люди, які працювали в офісі протягом всього періоду дослідження показали найкращі результати тестів – таких було 10%. Ті, хто займався тільки фізичною працею, погіршили свої показники майже втричі.

Сидяча робота позитивно впливає на розумові здібності у старшому віці

Учені відзначають, що попри результати дослідження, фізичні навантаження важливі для здоров'я.

Сидячий спосіб життя збереже когнітивні здібності у старості, тільки якщо не вб'є вас раніше, – підкреслюють вони.

Раніше науковці порівняли небезпеку сидячої роботи з курінням. Для цього дослідники провели експеримент, в якому брали участь понад 122 тисяч пацієнтів. Вони проходили тести на біговій доріжці у клініці Клівленда протягом 23 років. Метою було дізнатися, як фізичні вправи впливають на загальну смертність.

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