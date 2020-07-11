Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять

Підозрюємо, що через сотню років обіймальник панд і працівник Укрпошти стануть чимось незбагненним і далеким. Можливо, навіть настільки ж, наскільки вражаючими для нас є ці 5 професій з минулого. Ви будете шокованими!

До вашої уваги 5 найдивніших професій, які залишилися в минулому. Маємо надію, що залишилися.

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Носій сандалій

Не складно здогадатися, що ці працівники носили за правителем взуття (а іноді і розношували тісні пари). Носії взуття були у стародавньому Єгипті, а в Японії проіснувала професія досить довго. Також носії сандалій могли займатися обмиванням ніг пана. Звичайно, сучасній людині ця роль здасться принизливою, але на той час подібного сановника дуже поважали.

Хлопчики для биття

Крилатий вираз відомий усім. Взяв свій початок він з посади при дворі європейських правителів. У наш час дитину-пустуна просто б насварили і, в гіршому випадку, поставили б у кут. А раніше традиційним способом виховання було биття різками. Але якщо пустун – наслідний принц, бити його по м'якій філейній частині категорично не можна. Вихід був у використанні хлопчиків для биття – дітей, яких спеціально навчали і виховували з принцом і били саме за його витівки. Хлопчики для биття працювали при англійському дворі у XV і XVI століттях.

Людина-будильник

Промисловість Англії вимагала, щоб працівники приступали до роботи близько 6:00, а то й раніше, без запізнень. А оскільки годинників з будильником тоді ще не придумали, їх функції виконували спеціальні люди. Людина-будильник стукала у вікна і будила всіх раніше Компанії наймали персон, які в строго зазначений час ходили з довгою жердиною і стукали у вікна спалень робочих.

Жінки-веслярі

Природні перепони на шляху людини на кшталт озер і річок навчилися долати за допомогою човнів. А у Швеції до Першої світової війни використовували водне таксі того часу, щоб дістатися до островів і інших берегів. Цікаво знати, що веслярами були винятково жінки.

Хлопчики-факели

У Вікторіанської Англії дитяча праця була низько оплачуваною, але все ж цей заробіток часом був єдиним джерелом коштів для сім'ї. До того, як у Лондоні з'явилося вуличне освітлення, у темний час доби дітям з факелами або свічками платили за те, що вони проводили перехожих і освітлювали їм дорогу. Правда, часто хлопчаків перекуповували кримінальні зграї, щоб "факельники" забирали перехожих у глухі місця, де на них чекали грабіжники.

Отаким були дивні професії минулого. Як думаєте ви, яка сучасна професія у майбутньому здаватиметься надзвичайно дивною? Пишіть у коментарях свої варіанти ;)

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