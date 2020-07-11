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Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять

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Ці професії з минулого вас вразять - фото 1
Ці професії з минулого вас вразять

Підозрюємо, що через сотню років обіймальник панд і працівник Укрпошти стануть чимось незбагненним і далеким. Можливо, навіть настільки ж, наскільки вражаючими для нас є ці 5 професій з минулого. Ви будете шокованими!

До вашої уваги 5 найдивніших професій, які залишилися в минулому. Маємо надію, що залишилися.

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Носій сандалій

Не складно здогадатися, що ці працівники носили за правителем взуття (а іноді і розношували тісні пари). Носії взуття були у стародавньому Єгипті, а в Японії проіснувала професія досить довго. Також носії сандалій могли займатися обмиванням ніг пана. Звичайно, сучасній людині ця роль здасться принизливою, але на той час подібного сановника дуже поважали.

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Хлопчики для биття

Крилатий вираз відомий усім. Взяв свій початок він з посади при дворі європейських правителів. У наш час дитину-пустуна просто б насварили і, в гіршому випадку, поставили б у кут. А раніше традиційним способом виховання було биття різками. Але якщо пустун – наслідний принц, бити його по м'якій філейній частині категорично не можна. Вихід був у використанні хлопчиків для биття – дітей, яких спеціально навчали і виховували з принцом і били саме за його витівки. Хлопчики для биття працювали при англійському дворі у XV і XVI століттях.

Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять - фото 415273

Людина-будильник

Промисловість Англії вимагала, щоб працівники приступали до роботи близько 6:00, а то й раніше, без запізнень. А оскільки годинників з будильником тоді ще не придумали, їх функції виконували спеціальні люди. Людина-будильник стукала у вікна і будила всіх раніше Компанії наймали персон, які в строго зазначений час ходили з довгою жердиною і стукали у вікна спалень робочих.

Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять - фото 415272

Жінки-веслярі

Природні перепони на шляху людини на кшталт озер і річок навчилися долати за допомогою човнів. А у Швеції до Першої світової війни використовували водне таксі того часу, щоб дістатися до островів і інших берегів. Цікаво знати, що веслярами були винятково жінки.

Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять - фото 415271

Хлопчики-факели

У Вікторіанської Англії дитяча праця була низько оплачуваною, але все ж цей заробіток часом був єдиним джерелом коштів для сім'ї. До того, як у Лондоні з'явилося вуличне освітлення, у темний час доби дітям з факелами або свічками платили за те, що вони проводили перехожих і освітлювали їм дорогу. Правда, часто хлопчаків перекуповували кримінальні зграї, щоб "факельники" забирали перехожих у глухі місця, де на них чекали грабіжники.

Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять - фото 415270

Отаким були дивні професії минулого. Як думаєте ви, яка сучасна професія у майбутньому здаватиметься надзвичайно дивною? Пишіть у коментарях свої варіанти ;)

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Джерело: Mport
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