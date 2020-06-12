Вчені порівняли небезпеку сидячої роботи і куріння

Люди, які ведуть неправильний спосіб життя, частіше скаржаться на погане самопочуття. Вчені з'ясували, який фактор все ж більш згубно впливає на організм.

Дослідники провели експеримент, в якому брали участь більше 122 тисяч пацієнтів. Вони проходили тести на біговій доріжці в клініці Клівленда протягом 23 років. Метою було дізнатися, як фізичні вправи впливають на загальну смертність.

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В ході дослідження з'ясувалося, що будь-яке навантаження веде до збільшення тривалості життя. Вчені завжди були стурбовані тим, що занадто активні тренування можуть сприяти підвищеному ризику ранньої смерті. Однак експеримент показав зворотну картину.

Виявилося, що позитивний ефект від фізичної активності спостерігався у всіх вікових групах як у чоловіків, так і у жінок, причому в останніх він був більш виражений. А от вірогідність померти від постійного сидіння приблизно втричі вища, ніж від куріння. Люди, які мало тренуються, схильні на 390% вище ризику ранньої смерті, ніж ті, хто займається фізичною активністю на регулярній основі.

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