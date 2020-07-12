На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи
-
- 14
Якщо так історично склалось, що відпустка цього літа вам не світить – не засмучуйтесь. Ми розповімо вам про три прості та перевірені способи, які допоможуть добряче відпочити та налаштуватися на нові звершення.
Іноді, щоб відпочити, потрібно не лише цілий день ліниво лежати на дивані. Насправді, частіше нам потрібне не фізичне нічогонеробіння, а саме емоційне. Що ж треба зробити, аби відпочити?
Це цікаво: Як бути успішним на роботі і залишатися собою
1. Змініть обстановку
Безліч психологічних експериментів і досліджень підтвердили, що зміна обстановки позитивно впливає на наш настрій і продуктивність. Щодня бачити один і той же стіл, комп'ютер і чотири стіни кабінету, звичайно, стомлює. Якщо обстановка на робочому місці почала дратувати вас, отже, настав час щось змінити. Інакше робота викликатиме все більше негативних емоцій.
Не обов'язково робити кардинальні зміни. Можна просто поміняти заставку на робочому столі, повісити картину, поставити на стіл дороге серцю фото, горщик з кімнатною рослиною, кумедну іграшку або сувенір з попередньої відпустки. Якщо є можливість, переставте стіл в інше місце або попрацюйте в іншому приміщенні.
2. Змініть розпорядок дня
Ми часто боїмося змін і не наважуємося зробити щось незвичне. Однак така поведінка може мати негативні наслідки. Ми чіпляємося за усталені порядки, навіть якщо вони не приносять користі. Нейробіологи довели, що мозок людини завжди потребує чогось нового. Навіть найменші зміни в розпорядку внесуть різноманітність і новизну, а також підвищать вашу концентрацію. Цей спосіб також розвиває креативне мислення. Відмова від звичного робочого розкладу підвищує нейропластичність мозку – здатність утворювати нові нейронні зв'язки. Перенесіть вечірні тренування у залі на ранок перед походом на роботу, снідайте в іншому місці або знайдіть нові методи виконання стандартних завдань.
3. Вимкніть смартфон
Ця порада може звучати нереалістично, адже без телефону у наші дні просто неможливо уявити свого життя. Однак час, витрачений в мережі, можна провести значно цікавіше і продуктивніше. Не варто перевіряти пошту і відповідати на робочі листи під час посиденьок з друзями або рідними. Звичайно, не потрібно зникати й уникати дзвінків в неробочий час. Просто не дозволяйте пристроям відбирати у вас багато часу і сил.
Може, в найближчому майбутньому у вас і не передбачається повноцінної відпустки, але можна спробувати трохи відволіктися від робочих проблем і не сприймати їх близько до серця. Бережіть себе та не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ. Улюблена музика однозначно подарує вам позитивний настрій і надихне на нові звершення!
Читайте також: Три поради тим, хто постійно нервується на роботі
-
19:465 продуктів, які позитивно впливають на якість сну
-
19:17Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи
-
18:44Забавка для багатіїв: у Швейцарії пропонують зберігати гроші у сейфах, вирізаних в Альпах
-
18:16Гороскоп на 13 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Фанат Minecraft пройшов гру за допомогою піаніно: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:17Біг першим, але передумав: дивіться епічне відео з кінних перегонів зі США
-
16:50Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
-
16:21Експерти розповіли, чому у всьому світі починають відмовлятися від рідкого мила
-
15:51Як відкрити щільно закручену банку за допомогою скотчу: несподіваний лайфхак
-
15:22Золоті руки: дивіться, як зі шматка дерева зробили точну копію Audi Q7
-
14:48Робот-учений замінив живих дослідників в експериментах: відео
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
13:53Бортпровідники розповіли, чому небезпечно відкидати спинки крісел в літаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:21Коли потрібно вмикати сигнал повороту: нагадування для водіїв
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
12:22У Шотландії продають острів за ціною квартири
-
11:43Чому експерти не рекомендують вішати маску на дзеркало заднього виду в авто
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 липня
-
10:19Виявлена неприємна причина швидкого розряду iPhone
-
09:47Опубліковано перелік найрозвиненіших міст світу
-
09:23Експерт розповіла, на що звернути увагу при виборі твердого сиру
-
08:52Тепер відомо все: технічні характеристики OnePlus Nord розсекретили до презентації
-
19:17Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи
-
16:50Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
-
14:25З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
12:505 способів організувати іконки на робочому столі смартфона
-
11:15Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:32Корисні, але недооцінені: дієтологи назвали овочі, які мають бути у вашому раціоні
- 11 липня
-
21:23Красиво чи занадто: абсолютно гола TAYANNA розділила прихильників на два табори (фото 18+)
-
18:23Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять
-
13:45Як зрозуміти, що поруч з вами – псевдодруг
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня
-
08:13Ідеальні для літа: 5 продуктів, які зволожують нашу шкіру
- 10 липня
-
21:335 правил сексу в кемпінгу, якими не слід нехтувати
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
13:5112 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває
-
11:05Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня
-
07:345 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день
- 09 липня
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
12:00Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі