Як відпочити, якщо до відпустки далеко: 3 перевірені способи

Якщо так історично склалось, що відпустка цього літа вам не світить – не засмучуйтесь. Ми розповімо вам про три прості та перевірені способи, які допоможуть добряче відпочити та налаштуватися на нові звершення.

Іноді, щоб відпочити, потрібно не лише цілий день ліниво лежати на дивані. Насправді, частіше нам потрібне не фізичне нічогонеробіння, а саме емоційне. Що ж треба зробити, аби відпочити?

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1. Змініть обстановку

Безліч психологічних експериментів і досліджень підтвердили, що зміна обстановки позитивно впливає на наш настрій і продуктивність. Щодня бачити один і той же стіл, комп'ютер і чотири стіни кабінету, звичайно, стомлює. Якщо обстановка на робочому місці почала дратувати вас, отже, настав час щось змінити. Інакше робота викликатиме все більше негативних емоцій.

Облагородьте своє робоче місце

Не обов'язково робити кардинальні зміни. Можна просто поміняти заставку на робочому столі, повісити картину, поставити на стіл дороге серцю фото, горщик з кімнатною рослиною, кумедну іграшку або сувенір з попередньої відпустки. Якщо є можливість, переставте стіл в інше місце або попрацюйте в іншому приміщенні.

2. Змініть розпорядок дня

Ми часто боїмося змін і не наважуємося зробити щось незвичне. Однак така поведінка може мати негативні наслідки. Ми чіпляємося за усталені порядки, навіть якщо вони не приносять користі. Нейробіологи довели, що мозок людини завжди потребує чогось нового. Навіть найменші зміни в розпорядку внесуть різноманітність і новизну, а також підвищать вашу концентрацію. Цей спосіб також розвиває креативне мислення. Відмова від звичного робочого розкладу підвищує нейропластичність мозку – здатність утворювати нові нейронні зв'язки. Перенесіть вечірні тренування у залі на ранок перед походом на роботу, снідайте в іншому місці або знайдіть нові методи виконання стандартних завдань.

Спробуйте змінити свій звичний розпорядок дня

3. Вимкніть смартфон

Ця порада може звучати нереалістично, адже без телефону у наші дні просто неможливо уявити свого життя. Однак час, витрачений в мережі, можна провести значно цікавіше і продуктивніше. Не варто перевіряти пошту і відповідати на робочі листи під час посиденьок з друзями або рідними. Звичайно, не потрібно зникати й уникати дзвінків в неробочий час. Просто не дозволяйте пристроям відбирати у вас багато часу і сил.

Просто вимкніть смартфон

Може, в найближчому майбутньому у вас і не передбачається повноцінної відпустки, але можна спробувати трохи відволіктися від робочих проблем і не сприймати їх близько до серця. Бережіть себе та не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ. Улюблена музика однозначно подарує вам позитивний настрій і надихне на нові звершення!

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