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Учені виявили несподівану властивість позіхання: що ще вони можуть розповісти
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Позіхання потрібно нам аж ніяк не для насичення крові киснем. Виявляється, така поведінка допомагає охолоджувати мозок. І чим цей орган більший, тим довше і частіше тварина позіхає.
Ми позіхаємо приблизно 5 – 10 разів на день. Але така поведінка спостерігається у дуже багатьох хребетних. Через таку поширеність позіхання біологи поставили питання, як і чому в результаті еволюції у нас виникла така поведінка. У результаті дослідження вони не тільки з'ясували, для чого необхідне позіхання, а й знайшли зв'язок між цією поведінкою і розмірами мозку, пише Communications Biology.
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Всупереч поширеній думці, позіхання не сприяє насиченню крові киснем. Дослідження показали, що під час позіхання наш мозок ефективніше охолоджується. Кілька наступних праць підтвердили цю ідею. Наприклад, учені показали, що температура мозку швидко падає після позіхання, і що температура навколишнього середовища визначає частоту цієї поведінки. Крім того, учені виявили, що люди позіхають рідше, якщо тримають прохолодний пакет біля голови або шиї, або приймають інші дії для зниження температури тіла.
Виходячи з цієї логіки, автори припустили, що позіхання може бути пов'язане з розмірами мозку. Мовляв, чим більший орган, тим сильніше він нагрівається у процесі роботи, і тим сильніше необхідно його охолоджувати. У своєму дослідженні біологи вирішили перевірити, наскільки універсальна ця теорія, і чи застосовується вона для птахів. Для своєї праці вчені проаналізували 1250 позіхань у 55 видів ссавців і 46 видів птахів.
Позіхання пов'язали з потребою охолоджувати мозок
Потім команда пов'язала тривалість цих позіхань з даними сканування мозку. В результаті автори з'ясували, що незалежно від розміру тіла тривалість позіхання у різних видів збільшується з розміром мозку та кількістю нейронів. Крім того, дослідницька група виявила, що ссавці позіхають довше, ніж птиці. Це можна пояснити вищою температурою тіла цих тварин.
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