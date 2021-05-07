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Коти люблять сидіти в коробках, навіть якщо вони намальовані: нове дослідження
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Команда психологів зі США й Австралії визначила, що коти люблять сидіти не тільки у справжніх, а й в уявних коробках. Мовиться про одновимірні конструкції, які формують або нагадують квадрат.
Про це вчені розповіли у своїй науковій праці If I fits I sits ("Якщо я вилізу, я сяду"), опублікованій у журналі Applied Animal Behavior Science, повідомляє Science Alert.
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Метою вчених було протестувати візуальне сприйняття кішок, для цього вони залучили до дослідження 500 волонтерів. Добровольців попросили провести вдома експеримент з котом і декількома фігурами. Зокрема, квадрат Каніжа – оптичну ілюзію, що складається з чотирьох надрізаних кружків: ці кружки ставлять таким чином, щоб вони нагадували чотири кути квадрата. Кожен волонтер повинен був зняти експеримент на камеру і відправити ролик вченим.
Для експериментів волонтери розміщували перед кішками кілька фігур, включаючи звичайний квадрат, квадрат Каніжа і неправильний квадрат Каніжа, кружки в якому дивилися у різні боки (остання фігура була контрольною). Самі ж господарі під час експерименту були у непрозорих сонцезахисних окулярах, щоб випадково не подати вихованцеві будь-який знак.
У фінальне дослідження вчених увійшли тільки 30 записів волонтерів. Згідно з ними, кішки сідали у звичайний квадрат так само часто, як і в квадрат Каніжа, а неправильний квадрат Каніжа вони вибирали значно рідше.
"Це підтримує нашу гіпотезу про те, що кішки сприймають ілюзорний квадрат так само як і реальний", – резюмували автори дослідження.
Чому коти сідають в коробки – вже інше питання. Учені припускають, що в таких коробках, нехай навіть уявних, тварини почуваються комфортніше.
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