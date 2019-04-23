На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені виявили несподівану властивість кави
-
- 136
Науковці з'ясували, що популярний ранковий напій не лише допомагає збадьоритись та зарядитись енергією, а й позитивно впливає на фізичну активність. Детальніше читайте далі.
Австралійські фахівці вважають, що кава особливо корисна для тих людей, які займаються фізичними навантаженнями та спортом. Виявилось, що ароматний напій впливає на ефективність тренувань, покращуючи результат на 2-16%.
І ще: Найкорисніший продукт для роботи мозку
Науковці провели метааналіз понад 300 досліджень, які фокусувались на впливі кофеїну на фізичну активність людей. З'ясувалось, що вживання кави та напоїв з кофеїном за 45-90 хвилин до фізичних навантажень здатне покращити результати тренувань.
Вважається, що напої покращують тренування з додатковою вагою, бігом та їздою на велосипеді.
"Для покращення спортивних показників необхідна доза кофеїну 3-6 мг на кілограм ваги", – відзначають автори. Однак не варто зловживати кавою, адже це може лише погіршити результати спорту, а й погіршити самопочуття.
Читайте також: Чоловік 45 днів "їв" тільки пиво і скинув 20 кг
-
13:09Змарніла Брітні Спірс здивувала фанатів своїм виглядом: фотофакт
-
12:58Що відбувається з басейном на даху хмарочоса під час землетрусу: відео
-
12:26Інсайдер назвав головне нововведення iPhone 2020
-
12:16Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
12:11Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:52Вибори 2019: Гройман сказав, чи залишиться у команді Порошенка
-
11:32Ці авіакомпанії найбайдужіші до своїх пасажирів
-
11:15Гра престолів 8: Мейсі Вільямс пояснила ту саму сцену Ар'ї із 2 серії
-
10:57Коти, у яких щось пішло не так: епічні фото
-
10:24Популярні пісні: найкраща нова музика тижня
-
09:51Ніколи не застарий: чоловік з вудочкою розвеселив Reddit
-
09:27Вуличні фото світу, від яких перехоплює подих
-
08:52Учені виявили несподівану властивість кави
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:29Найкрасивіша гравець у покер показала форми у бікіні
-
07:54Розкішний Porsche 911 2019 помітили на українських дорогах
-
07:31Грецька богиня: Ніколь Шерзінгер зваблює фанатів
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня
- 22 квітня
-
23:41Який секс чоловіки вважають ідеальним
-
23:21Новий рейтинг найнебезпечніших паролів
-
22:42Вчені обрали ім'я для першої сфотографованої чорної діри в історії людства
-
22:14Кіпр засипало снігом: яскраві знімки
-
21:46Гравці ПСЖ вийшли на матч у незвичних футболках: фото
-
21:20Парламентські вибори в Україні 2019: дата, коли відбудуться вибори до ВР
-
12:11Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко
-
10:24Популярні пісні: найкраща нова музика тижня
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня
- 22 квітня
-
18:11Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
-
16:00Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру
-
12:13Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
-
11:05Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
-
10:15Дружина Зеленського: цікаві факти і фото нової першої леді
-
08:25Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
00:50Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи
- 21 квітня
-
21:55Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019
-
19:58Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
-
18:00Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)
-
16:34Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)
-
14:15Чоловіча косуха: як носити, з чим поєднувати та альтернативні варіанти культової куртки
-
12:25Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II
-
10:23Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги
-
08:00Привітання з Вербною неділею 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 20 квітня
-
21:22Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі
-
18:45Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів
-
17:00Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
13:54Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом
-
10:55Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
-
08:15Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів
- 19 квітня
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати