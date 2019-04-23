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Учені виявили несподівану властивість кави

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Чому каву варто пити перед тренуваннями - фото 1
Чому каву варто пити перед тренуваннями

Науковці з'ясували, що популярний ранковий напій не лише допомагає збадьоритись та зарядитись енергією, а й позитивно впливає на фізичну активність. Детальніше читайте далі.

Австралійські фахівці вважають, що кава особливо корисна для тих людей, які займаються фізичними навантаженнями та спортом. Виявилось, що ароматний напій впливає на ефективність тренувань, покращуючи результат на 2-16%.

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Науковці провели метааналіз понад 300 досліджень, які фокусувались на впливі кофеїну на фізичну активність людей. З'ясувалось, що вживання кави та напоїв з кофеїном за 45-90 хвилин до фізичних навантажень здатне покращити результати тренувань.

Чому каву варто пити перед тренуваннями - фото 323245
Чому каву варто пити перед тренуваннями

Вважається, що напої покращують тренування з додатковою вагою, бігом та їздою на велосипеді.

"Для покращення спортивних показників необхідна доза кофеїну 3-6 мг на кілограм ваги", – відзначають автори. Однак не варто зловживати кавою, адже це може лише погіршити результати спорту, а й погіршити самопочуття.

Чому каву варто пити перед тренуваннями - фото 323246
Чому каву варто пити перед тренуваннями

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Джерело: newsyou
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