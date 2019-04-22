На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоловік 45 днів "їв" тільки пиво і скинув 20 кг
-
- 70
Американець протягом 45 днів споживав саме лише пиво, повністю відмовившись від їжі. Про це чоловік розповів на своєму YouTube-каналі.
Делл Голл надихнувся історією про те, що під час Великого посту німецькі ченці середньовіччя з монастиря під Мюнхеном харчувалися тільки пивом. Чоловік вирішив виключити зі свого раціону все, окрім цього напою, на період у 45 днів.
І ще: Дівчина скинула половину своєї ваги: фото до і після
Голл почав свій пивний піст 6 березня і завершив його в неділю, 21 квітня, на католицький Великдень. Американець стверджує, що весь цей час споживав тільки пиво, несолодкий чай, чорну каву без цукру і газовану воду. Також Голл приймав вітаміни і випивав від двох до п'яти пляшок пива на день.
Спочатку посту він важив 132,6 кілограма, а після його закінчення схуд на 20 кг! Чоловік стверджує, що почувається добре й у нього навіть впали рівень холестерину, тиск і цукор у крові.
Читайте також: Скільки кави на день можна пити після 40 років
-
17:50Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях
-
17:42Чому багато українських господинь відмовилися від мультиварок
-
17:15Усику запропонували російський паспорт: відповідь українця
-
16:46Володимир Зеленський – майбутній президент України: програма та обіцянки
-
16:33Чоловік 45 днів "їв" тільки пиво і скинув 20 кг
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:00Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру
-
15:53Які плани Зеленського на українську мову: перші деталі
-
15:30Володимир Зеленський: біографія і цікаві факти про нового президента України
-
15:15Як виборці псували бюлетені: фоторепортаж
-
15:03Вибори 2019: яка єдина область підтримала Порошенка в другому турі
-
14:49Леся Нікітюк показала знімок зі своїм домашнім улюбленцем
-
14:24У мережі показали на фото корпуси нового iPhone XI
-
14:08Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:58Страсний тиждень 2019: що можна і не можна робити в останні дні перед Пасхою
-
13:39Голос країни 9: Dan Balan заспівав власну українську пісню з Оксаною Мухою
-
13:27Математик прославився експериментом зі Skittles: фото
-
13:11У Китаї вибух Tesla потрапив на відео
-
12:50Переможниця Голосу країни 9 зізналася, кого підтримувала на виборах президента
-
12:35Хто вже привітав Зеленського з перемогою: від Трампа до Януковича
-
12:13Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
-
11:56Зірка реаліті-шоу здивувала апетитними формами у зміїному образі
-
11:45Складено рейтинг паролів, які найчастіше зламують
-
11:33Гра престолів 8: друга серія відзначилась піснею зі спойлерами
-
16:00Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру
-
14:08Результати виборів президента України 2 тур: офіційні дані ЦВК 2019
-
12:13Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
-
11:05Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
-
10:15Дружина Зеленського: цікаві факти і фото нової першої леді
-
08:25Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
00:50Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи
- 21 квітня
-
21:55Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019
-
19:58Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
-
18:00Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)
-
16:34Ми це заслужили: як українці псують бюлетені (фото)
-
14:15Чоловіча косуха: як носити, з чим поєднувати та альтернативні варіанти культової куртки
-
12:25Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II
-
10:23Рок-музика: плейлист нових пісень тижня, які варті уваги
-
08:00Привітання з Вербною неділею 2019 в прозі: побажання своїми словами
- 20 квітня
-
21:22Попа Как у Ким: Педан спародіював Каменських, а сексуальна Лопес розляглась на роялі
-
18:45Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів
-
17:00Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
13:54Науковці розповіли, коли корисніше займатися спортом
-
10:55Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання
-
08:15Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів
- 19 квітня
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського