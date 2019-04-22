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Чоловік 45 днів "їв" тільки пиво і скинув 20 кг

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Чоловік стверджує, що почувається добре - фото 1
Чоловік стверджує, що почувається добре / Cincinnati Enquirer

Американець протягом 45 днів споживав саме лише пиво, повністю відмовившись від їжі. Про це чоловік розповів на своєму YouTube-каналі.

Делл Голл надихнувся історією про те, що під час Великого посту німецькі ченці середньовіччя з монастиря під Мюнхеном харчувалися тільки пивом. Чоловік вирішив виключити зі свого раціону все, окрім цього напою, на період у 45 днів.

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Голл почав свій пивний піст 6 березня і завершив його в неділю, 21 квітня, на католицький Великдень. Американець стверджує, що весь цей час споживав тільки пиво, несолодкий чай, чорну каву без цукру і газовану воду. Також Голл приймав вітаміни і випивав від двох до п'яти пляшок пива на день.

Спочатку посту він важив 132,6 кілограма, а після його закінчення схуд на 20 кг! Чоловік стверджує, що почувається добре й у нього навіть впали рівень холестерину, тиск і цукор у крові.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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