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Найкорисніший продукт для роботи мозку

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У такому молоці зберігаються всі вітаміни - фото 1
У такому молоці зберігаються всі вітаміни / Eda-land

В одній склянці молока міститься неабияка порція білка, майже половина добової норми кальцію і великий набір вітамінів і мінералів.

Пряжене молоко – це звичайне питне молоко, яке обробляють за температури 90-95 градусів протягом декількох годин.

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Виникає питання: чи зберігаються в таких умовах корисні властивості?

Вітамін С звичайно буде руйнуватися, а ось інші вітаміни більш стійкі, якщо немає доступу кисню. До того ж, не варто забувати, що молоко для нас цінне не вітамінами, це не основне джерело вітамінів. Основна цінність молока – це поліпептиди, амінокислоти і білки. Плюс молочний жир.

У такому молоці зберігаються всі вітаміни. Вітаміни А, Е, Д, а також кальцій і цінні амінокислоти. Просто стає менше рідини, менше води. Його слід пити дітям, вагітним жінкам, бо пряжене молоко містить велику кількість легкозасвоюваного кальцію і білка. Це калорійний, поживний продукт, корисний через відсутність шкідливих якостей.

В одній склянці молока міститься неабияка порція білка - фото 323191
В одній склянці молока міститься неабияка порція білка

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Джерело: health-diet
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