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Учені виявили несподівані наслідки спілкування під час трапези

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Як спілкування впливає на трапезу - фото 1
Як спілкування впливає на трапезу

Науковці розповіли, як на організм впливає трапеза з людьми. Виявилось, що спілкування під час їжі здатне змінювати кількість спожитих калорій.

Біоінженери зі Стенфордського університету вважають, що спілкування під час трапези змушує організм вживати менше їжі, аніж за самотніх перекусів. Річ у тому, що мозок не може водночас приділяти увагу і соціальній активності, і прийому їжі.

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Це підтвердили і дослідження на мишах, адже процеси, які відповідають за трапезу та спілкування не можуть бути активними водночас. Тому один з процесів постійно пригальмовувати, здебільшого, йдеться саме про споживання смаколиків.

Тобто вечеря у колі друзів допоможе швидше втамувати голод і не з'їсти зайвого. Однак ця тактика має свій недолік, адже у багатьох людей через надто велику увагу до соціальної оцінки виникають розлади харчування. Тому люди не можуть спокійно їсти в оточенні інших.

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Джерело: newsyou
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