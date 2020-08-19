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Учені виявили неприємний ефект від медитації

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Учені виявили неприємний ефект від медитації - фото 1

Медитація допомагає багатьом людям боротись зі стресом та негативом у житті, але є й ті, кому вона може нашкодити. Детальніше читайте далі.

Британські дослідники з Університету Ковентрі рекомендують обачніше ставитись до занять медитації, адже вони можуть мати не лише позитивний ефект.

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Виявилось, що одна із 12 людей стикається з посиленням тривоги та депресивними розладами, а не з полегшенням цих станів. Дехто з опитаних зізнавалися у тому, що у них після медитації виникали психози та панічні атаки.

Учені виявили неприємний ефект від медитації - фото 420941

"Доведено, що медитація допомагає людям розслабитись та змістити фокус уваги, покращує розумовий та фізичний стан. Але інколи намагання заспокоїти розум призводять до того, що він "бунтує". Відповідною реакцією на спробу контролю свідомості стає депресія та тривога", – відзначають фахівці.

Учені також наголошують, що вони не закликають прощатись із медитацією, а лише радять серйозніше ставитись до таких практик. Також перед ними настирливо радять проконсультуватись з лікарем та тренером.

Учені виявили неприємний ефект від медитації - фото 420942

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Джерело: kanobu
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