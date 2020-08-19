Учені виявили неприємний ефект від медитації

Медитація допомагає багатьом людям боротись зі стресом та негативом у житті, але є й ті, кому вона може нашкодити. Детальніше читайте далі.

Британські дослідники з Університету Ковентрі рекомендують обачніше ставитись до занять медитації, адже вони можуть мати не лише позитивний ефект.

І ще: Учені виявили несподівану користь від безсоння

Виявилось, що одна із 12 людей стикається з посиленням тривоги та депресивними розладами, а не з полегшенням цих станів. Дехто з опитаних зізнавалися у тому, що у них після медитації виникали психози та панічні атаки.

"Доведено, що медитація допомагає людям розслабитись та змістити фокус уваги, покращує розумовий та фізичний стан. Але інколи намагання заспокоїти розум призводять до того, що він "бунтує". Відповідною реакцією на спробу контролю свідомості стає депресія та тривога", – відзначають фахівці.

Учені також наголошують, що вони не закликають прощатись із медитацією, а лише радять серйозніше ставитись до таких практик. Також перед ними настирливо радять проконсультуватись з лікарем та тренером.

Читайте також: Стало відомо, як йога впливає на мозок