На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені виявили неприємний ефект від медитації
-
- 17
Медитація допомагає багатьом людям боротись зі стресом та негативом у житті, але є й ті, кому вона може нашкодити. Детальніше читайте далі.
Британські дослідники з Університету Ковентрі рекомендують обачніше ставитись до занять медитації, адже вони можуть мати не лише позитивний ефект.
І ще: Учені виявили несподівану користь від безсоння
Виявилось, що одна із 12 людей стикається з посиленням тривоги та депресивними розладами, а не з полегшенням цих станів. Дехто з опитаних зізнавалися у тому, що у них після медитації виникали психози та панічні атаки.
"Доведено, що медитація допомагає людям розслабитись та змістити фокус уваги, покращує розумовий та фізичний стан. Але інколи намагання заспокоїти розум призводять до того, що він "бунтує". Відповідною реакцією на спробу контролю свідомості стає депресія та тривога", – відзначають фахівці.
Учені також наголошують, що вони не закликають прощатись із медитацією, а лише радять серйозніше ставитись до таких практик. Також перед ними настирливо радять проконсультуватись з лікарем та тренером.
Читайте також: Стало відомо, як йога впливає на мозок
-
17:50Альтернативна кава: рецепт підбадьорливого енергетичного смузі
-
17:40Як правильно їсти насіння соняшника: це відео переверне ваш світ
-
17:22Ріанну шокував її точний двійник з TikTok
-
17:17Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики: які проєкти він покидає
-
17:10Забудь про білизну: зірка "Милих ошуканок" показала новий тренд літа
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:54Крістіна Агілера представила кліп для фільму Мулан
-
16:44Татусь втілив мрію доньок у реальність, і це неймовірно (фото)
-
16:21Хто очолить Барселону після нищівної поразки від Баварії
-
16:14Доступний суперфуд: чому важливо їсти буряк
-
15:55Учені виявили неприємний ефект від медитації
-
15:35У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт
-
15:24Учені спростували міф про Колумба і сифіліс
-
15:15Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:58Курйозна Кайлі Дженнер показала апетитні форми у душі
-
14:50Ці поширені звички не приносять користі здоров'ю печінки
-
14:40Вірші з Днем Незалежності України 2020: найкращі привітання у віршах
-
14:32У мережі показали iPhone 12 в різних чохлах
-
14:17У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото
-
13:59Ілон Маск показав, як спіймали обтічник ракети посеред океану: відео
-
13:44У ВООЗ розповіли, хто сприяє поширенню коронавірусу у світі
-
13:27Фахівці розповіли, фрукти й овочі якого кольору підвищують чоловічу силу
-
13:16Найкрасивіша дівчина світу оголилась серед квітів (18+)
-
12:54На яких дровах не варто смажити шашлик, аби не зіпсувати м'ясо
-
17:17Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики: які проєкти він покидає
-
15:15Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
11:57Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською
-
09:11Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня
-
07:00Яблучний Спас 2020: що можна і не можна робити у Преображення Господнє
- 18 серпня
-
21:1619 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:25Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
-
18:11Гороскоп на 19 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31Смачне варення з лохини на зиму: найкращі рецепти приготування
-
13:33Без клубної символіки та абонементів: ультрас Динамо оголосили бойкот
-
11:00Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня
-
07:17Погода в Україні 18 серпня: посилення спеки та грози
- 17 серпня
-
23:59ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
-
21:40ІНТЕР ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінальний матч Ліги Європи 2020
-
21:1518 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:17Гороскоп на 18 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
-
12:25Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
-
10:31Згадуючи Добряка: 25 цитат Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 серпня
- 16 серпня
-
21:51ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка
-
19:23Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
-
17:55Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
-
15:19Ці знаки Зодіаку найбільш вразливі