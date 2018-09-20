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Учені виявили найміцніший матеріал у всесвіті
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Вчені знайшли найміцніший матеріал у всесвіті – "ядерні макарони" з нейтронних зірок. Матеріал настільки міцний, що він ніколи не зміг би існувати на Землі, навіть якби хтось надумав транспортувати його на нашу планету.
Відомо, що надзвичайно щільний матеріал вибухнув би, як ядерна бомба. Втім, він стабільно існує в корі найменших і найбільш щільних зірок, які тільки відомі людству. Цей матеріал вчені досліджували за допомогою комп'ютерної симуляції.
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Нейтронні зірки формуються, коли більш масивні зірки руйнуються під вагою власної гравітації. Після цього з'являється нова зірка в формі сфери з діаметром близько 20 кілометрів, маса якої вдвічі більше, ніж у Сонця.
Вчені NASA говорять, що шматочок нейтронної зірки розміром з кубик цукру-рафінаду буде важити, як гора Еверест.
Через величезну гравітацію зовнішні шари нейтронних зірок застигають і формують тверду кору навколо рідкого ядра. Під корою протони і нейтрони відштовхуються і формують довгі циліндричні форми або плоскі пластини. Їх називають "спагетті" і "лазанья", або "ядерні макарони".
Каплан провів комп'ютерну симуляцію, під час якої він розтягував і стискав "ядерні макарони", щоб подивитися, як вони будуть ламатися.
"Це дозволило підрахувати, наскільки вони міцні. Матеріали в корі нейтронних зірок не можуть існувати на Землі. Вони формуються лише тоді, коли матерія під таким тиском гравітації, який можливий тільки на нейтронній зірки. Саме тому ми і використовували комп'ютерну симуляцію, щоб вивчити їх", – пояснив учений.
За підрахунками вчених, "ядерні макарони" в 10 мільярдів разів міцніші, ніж сталь.
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