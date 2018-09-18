У NASA показали перший космічний знімок з телескопу TESS

Супутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сфотографував яскраву зірку R Doradus однією зі своїх камер у вівторок, 7 серпня. Ця зірка настільки яскрава, що створює низку засвічених пікселів на знімку.

TESS оснащений чотирма телескопами з матрицями роздільною здатністю 16,8 мегапікселів, кожен з яких має поле зору 24 на 24 градуси.

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У море зірок, наповнених новими світами, TESS закидає широку сітку і буде збирати перспективні планети для подальшого вивчення. Цей перший науковий знімок показує можливості камер TESS, – сказав Пол Герц, директор відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Перше фото з телескопа TESS

Космічний телескоп TESS називають заміною телескопа Kepler, який майже повністю виробив свій ресурс. TESS був запущений в космос у квітні 2018 року і призначений для пошуку екзопланет методом транзитної фотометрії, він відстежує зміну блиску зірки під час проходження планети по її диску.

Камери TESS контролюють великі смуги неба, щоб шукати так звані транзити, тобто сліди проходу планети на тлі зірки. Такий прохід викликає регулярне падіння яскравості зірки.

TESS проведе за два роки моніторинг 26 секторів неба, по 27 днів кожен. Протягом першого року роботи супутник вивчатиме 13 секторів, що складають південне небо. Потім TESS займеться 13 секторами північного неба, щоб провести друге річне дослідження.

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