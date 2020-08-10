Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Що не можна дарувати дівчині, щоб не зіпсувати стосунки

  • 11
Подарунок - фото 1
Подарунок / adme

Якщо ви хочете показати дівчині, що вона для вас важлива і кохана, то виключіть зі списку можливих презентів такі варіанти.

Кухонний посуд та техніка

Блендери, каструлі і сковорідки – це показник того, що ви сприймаєте свою кохану як домогосподарку, велика частина життя якої має проходити на кухні. Навіть якщо вона дійсно шалено любить готувати і не раз захоплювала своїми кулінарними шедеврами, не даруйте домашнє начиння. Виняток, коли дівчина щось дуже хотіла з техніки і казала вам про це.

І ще: Названо знаки Зодіаку, з якими краще не сваритись

Статуетки для залучення грошей

Такий подарунок робити дівчині непристойно. Коли ви даруєте жабу з золотими монетами або важку фігурку Будди, ви як би даєте зрозуміти, що на вашу чоловічу самодостатність і надійність їй сподіватися не варто. Відтепер її добробут залежить від удачі і наявності забобонних сподівань, а не від справжнього чоловіка, яким би вам хотілося здаватися.

Тварина

Миленький пухнастий клубочок у вигляді щеня, кошеня або навіть хом'яка – це до неможливості мило, але не треба дарувати живу істоту без попереднього узгодження з жінкою.

Що не можна дарувати дівчині, щоб не зіпсувати стосунки - фото 420018

Це цікаво: Астрологи виділили трійку невірних знаків Зодіаку

Джерело: adme
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
  • 03 серпня, 17:01
  • 804
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1744
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2468315
Загрузка...
Новини