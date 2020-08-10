Що не можна дарувати дівчині, щоб не зіпсувати стосунки

Якщо ви хочете показати дівчині, що вона для вас важлива і кохана, то виключіть зі списку можливих презентів такі варіанти.

Кухонний посуд та техніка

Блендери, каструлі і сковорідки – це показник того, що ви сприймаєте свою кохану як домогосподарку, велика частина життя якої має проходити на кухні. Навіть якщо вона дійсно шалено любить готувати і не раз захоплювала своїми кулінарними шедеврами, не даруйте домашнє начиння. Виняток, коли дівчина щось дуже хотіла з техніки і казала вам про це.

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Статуетки для залучення грошей

Такий подарунок робити дівчині непристойно. Коли ви даруєте жабу з золотими монетами або важку фігурку Будди, ви як би даєте зрозуміти, що на вашу чоловічу самодостатність і надійність їй сподіватися не варто. Відтепер її добробут залежить від удачі і наявності забобонних сподівань, а не від справжнього чоловіка, яким би вам хотілося здаватися.

Тварина

Миленький пухнастий клубочок у вигляді щеня, кошеня або навіть хом'яка – це до неможливості мило, але не треба дарувати живу істоту без попереднього узгодження з жінкою.

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