Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених

Існує думка, що саме стосунки та сімейне життя робить людей щасливішими. Але чи справді це так – розібрались психологи зі США.

Американські психологи взялись за тему стосунків та щастя у людей віком від 60 років. Для цього експерти проаналізували дані про життя понад 7 500 осіб за період з 1968 по 2019 року. На початку дослідження більшості учасників було всього по 18. За весь період учені раз у кілька років збирали додаткову інформацію про фізичне і психічне здоров'я, а також сімейне положення. Врешті всі добровольці мали оцінити своє задоволення життям за шкалою від 1 до 5.

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Результати змусили дослідників розділити піддослідних на три групи: однолюби, які всі ці роки були з однією людиною (79%), ті, хто одружувався кілька разів або овдовів (13%), а також самітники (8%).

Представники першої групи у середньому оцінили своє щастя у 3,8 бала, другої групи – 3,5 бала, а третьої – 3,6 бала. Така незначна різниця вказує лише на те, що одружені літні люди почуваються трішки щасливішими за своїм самотніх однолітків. Але це стосується здебільшого тих, хто знайшов свою половинку на все життя.

Ситуацію ж кардинально може змінити набір додаткових факторів, серед яких стан здоров'я, рівень реалізації у житті, а також наявність будь-яких соціальних зв'язків.

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