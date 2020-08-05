Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених

  • 31
Як романтичні зв'язки позначаються на щасті людей - фото 1
Як романтичні зв'язки позначаються на щасті людей

Існує думка, що саме стосунки та сімейне життя робить людей щасливішими. Але чи справді це так – розібрались психологи зі США.

Американські психологи взялись за тему стосунків та щастя у людей віком від 60 років. Для цього експерти проаналізували дані про життя понад 7 500 осіб за період з 1968 по 2019 року. На початку дослідження більшості учасників було всього по 18. За весь період учені раз у кілька років збирали додаткову інформацію про фізичне і психічне здоров'я, а також сімейне положення. Врешті всі добровольці мали оцінити своє задоволення життям за шкалою від 1 до 5.

І ще: Науковці розкрили секрет щасливих і тривалих стосунків

Результати змусили дослідників розділити піддослідних на три групи: однолюби, які всі ці роки були з однією людиною (79%), ті, хто одружувався кілька разів або овдовів (13%), а також самітники (8%).

Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених - фото 419346

Представники першої групи у середньому оцінили своє щастя у 3,8 бала, другої групи – 3,5 бала, а третьої – 3,6 бала. Така незначна різниця вказує лише на те, що одружені літні люди почуваються трішки щасливішими за своїм самотніх однолітків. Але це стосується здебільшого тих, хто знайшов свою половинку на все життя.

Ситуацію ж кардинально може змінити набір додаткових факторів, серед яких стан здоров'я, рівень реалізації у житті, а також наявність будь-яких соціальних зв'язків.

Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених - фото 419345

Читайте також: Як повернути пристрасть у відносини: поради експерта

Джерело: kanobu
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 890
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 397
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2461721
Загрузка...
Новини