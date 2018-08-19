Учені відновили карту, яка надихнула Колумба на відкриття Америки

Дослідники з Університету Рочестера в Нью-Йорку за допомогою цифрових технологій зуміли відновити стару карту, яка надихнула Христофора Колумба на його знамениту подорож через Атлантику.

Йдеться про карту, створену німецьким дослідником Хенрікусом Мартеллусом у 1491 році. Вона вважалася найбільш точною для свого часу. Наприклад, на ній вперше була правильно нанесена Японія.

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Америки на мапі, звичайно, немає. Однак вважається, що саме цей манускрипт підштовхнув Колумба на пошуки морського шляху до Індії. За 500 років він дуже постарів.

Саме ця карта могла надихнути Колумба на великі відкриття / livescience

Американські вчені зуміли відновити зображення та написи, які раніше неможливо було прочитати. На думку автора дослідження Чета ван Дузера, візуалізація підтверджує припущення про те, що Колумб бачив цю карту. Мореплавець користувався нею, щоб знайти найкоротший морський шлях до Індії.

На її основі в 1507 році Мартін Вальдземюллер створив іншу карту, на якій вперше з'явився Новий світ. Він назвав його "Америкою", помилково вважаючи, що першовідкривачем є італієць Амеріго Веспуччі.

Незабаром Вальдземюллер зрозумів свою помилку і намагався її виправити. Однак було вже пізно: назва "Америка" увійшла в побут.

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