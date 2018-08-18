Ось що заборонено робити іноземцям у Новій Зеландії

Іноземцям не можна буде купувати нерухомість в Новій Зеландії / G Adventures

Парламент Нової Зеландії прийняв закон, що забороняє іноземцям купувати житло. Таким чином уряд намагається знизити ціни на нерухомість.

Близько 3% будинків у Новій Зеландії належать іноземцям, але в окремих районах країни цей показник досягає 22%. Тому уряд країни вніс зміни до законопроекту про закордонні інвестиції та наклав заборону на покупку вторинного житла. При цьому іноземці зможуть, як і раніше, купувати квартири в нових комплексах.

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Таким чином Нова Зеландія прагне подолати кризу доступності житла. За останні вісім років ціни на нерухомість підскочили в середньому на 57%, що суттєво випереджає зростання заробітної плати. В Окленді, популярному місці серед китайських інвесторів, середня вартість житла в центрі міста складає $ 586 тис., що на 84% більше, ніж у 2010 році. Для міста в цілому цей показник виріс на 85%, до $ 550 тис.

Це мало б знизити вартість на нерухомість в країні

У нових правилах, проте, є кілька виключень. Зокрема, заборона не стосуватиметься іноземців, які проживають в Новій Зеландії і мають статус резидента країни, а також ті, хто вже є власниками нерухомості в Новій Зеландії. Крім того, придбати житло на вторинному ринку зможуть громадяни Австралії та Сінгапуру – завдяки угодам про Зону вільної торгівлі.

Аналітики припускають, що ціни на житло можуть перестати рости до кінця року або навіть почати падати. Аналогічну заборону в 2017 році ввела Австралія, і ціни на житло там падають з кінця минулого року.

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