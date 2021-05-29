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Учені створили найбільшу у світі карту темної матерії

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Для цього учені вивчили зображення 100 мільйонів галактик - фото 1
Для цього учені вивчили зображення 100 мільйонів галактик

Міжнародна група дослідників темної енергії створила найбільшу карту темної матерії. Це невивчена форма, яка становить 27% Всесвіту і сприяє її постійного розширення.

Як повідомляє The Guardian, при складанні карти астрономи аналізували світло, що йде до Землі з далеких галактик. Якщо воно було спотвореним, значить, шлях йому перегороджувала темна матерія.

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Учені також використовували технологію штучного інтелекту для вивчення зображень 100 мільйонів галактик, знімки яких були отримані з обсерваторії в Чилі.

"Карта показує нам нові частини Всесвіту, які ми ніколи раніше не бачили. Ми дійсно спостерігаємо космічну структуру павутини з величезними космічними порожнечами – вони являють собою області Всесвіту з дуже низькою щільністю, де менше матерії", – каже Найл Джеффрі, один з керівників проєкту.

Раніше міжнародна група астрономів відкрила зірку, яка може бути однією з найбільш ранніх відомих зірок у Всесвіті. Вона розташована на відстані 16 000 світлових років від Землі. Судячи з хімічного складу червоного гіганта під умовним позначенням SPLUS J210428.01-004934.2, об'єкт може стосуватися так званого другого покоління зірок.

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