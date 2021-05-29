Учені створили найбільшу у світі карту темної матерії

Міжнародна група дослідників темної енергії створила найбільшу карту темної матерії. Це невивчена форма, яка становить 27% Всесвіту і сприяє її постійного розширення.

Як повідомляє The Guardian, при складанні карти астрономи аналізували світло, що йде до Землі з далеких галактик. Якщо воно було спотвореним, значить, шлях йому перегороджувала темна матерія.

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Учені також використовували технологію штучного інтелекту для вивчення зображень 100 мільйонів галактик, знімки яких були отримані з обсерваторії в Чилі.

Latest survey of dark matter we can detect from earth points to hole sin our understanding of gravity and the theory of relativity.



Astronomers create largest map of the universe’s dark matter https://t.co/diM4U4X7b4 pic.twitter.com/9nSBEXJA4a — Steve the Unexpector (@Unexpector2) May 28, 2021

"Карта показує нам нові частини Всесвіту, які ми ніколи раніше не бачили. Ми дійсно спостерігаємо космічну структуру павутини з величезними космічними порожнечами – вони являють собою області Всесвіту з дуже низькою щільністю, де менше матерії", – каже Найл Джеффрі, один з керівників проєкту.

Раніше міжнародна група астрономів відкрила зірку, яка може бути однією з найбільш ранніх відомих зірок у Всесвіті. Вона розташована на відстані 16 000 світлових років від Землі. Судячи з хімічного складу червоного гіганта під умовним позначенням SPLUS J210428.01-004934.2, об'єкт може стосуватися так званого другого покоління зірок.

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