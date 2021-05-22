З борту МКС зняли гігантський льодовик, що тане: вражаючі фото

Космічне агентство NASA поділилося фотографією гігантського льодовика, що тане. Її зробили з борту Міжнародної космічної станції. Шматок льоду, що відколовся, розташований на Південному патагонському крижаному полі Аргентини та Чилі.

Нове фото опубліковане на офіційному акаунті NASA в інстаграмі. Зображення надав французький астронавт Томас Песке.

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На ньому можна побачити гігантський льодовик Упсала, що тане. Особливо вражає його вид з борту МКС. Це дозволяє оцінити зміни, що відбуваються з кліматом нашої планети.

"У міру того як клімат Землі змінюється, спостереження, подібні до цього, зроблені з Міжнародної космічної станції, допомагають отримати унікальні відомості, що дозволяють зберегти нашу планету в безпеці", – пояснюють фахівці NASA.

Льодовик Упсала – це південний залишок льодовикового щита Патагонії, що покриває південні Анди під час останнього льодовикового періоду. Європейське космічне агентство повідомляє, що з 2001 по 2016 роки він відступив більш ніж на 3 кілометри.

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