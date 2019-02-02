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Учені спростували популярне правило вечері

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Чи справді шкідлива пізня вечеря - фото 1
Чи справді шкідлива пізня вечеря

Науковці виявили, що пізня вечеря не настільки небезпечна та шкідлива, як вважалось раніше.

Чимало дієт та раціонів правильного харчування мають популярне правило не їсти нічого за дві години до сну. Однак японські експерти дійшли до висновку, що така гіпотеза насправді не обґрунтована. Вважалось, що пізній перекус призводить до того, що рівень цукру в крові не встигає прийти у норму до сну.

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Однак дослідження учених Університету Окаями за участю понад 1,5 тис. осіб, яке тривало кілька років, виявило, що час вечері не впливає на здоров'я. Піддослідні щодня звітували про свій режим та регулярно проходили огляди і здавали аналіз крові.

Чи справді шкідлива пізня вечеря - фото 305197
Чи справді шкідлива пізня вечеря


Більшість з добровольців і справді не їди перед сном, однак для 8% жінок та 16% чоловіків пізня вечеря була нормою. Аналізи показали, що у всіх піддослідних рівень цукру насправді був однаковим, попри час їх вечері. І справді, пізня трапеза не впливає на це, а от шкідливі звички, вага, тиск та фізичні навантаження здатні змінювати рівень цукру у крові.

Варто зазначити, що за здорового стилю життя зовсім не важливо, коли відбувається остання трапеза, адже це не впливає на самопочуття.

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Джерело: newsyou
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