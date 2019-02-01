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Ці поширені звички призводять до зайвої ваги

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Ці звички викликають переїдання - фото 1
Ці звички викликають переїдання

Дієтологи визначили, які популярні звички стають причиною для появи зайвих кілограмів. А ви так робите?

Здавалося б, навіть найневинніші звички можуть стати причиною для набору жирової маси, що не надто позитивно впливає на фігуру. Виявилось, що навіть трапеза за переглядом серіалу чи просто перед гаджетами є не просто невихованою, а й призводить до переїдання.

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Річ у тому, що під час зосередженості на приладах, стравами не насолоджуються та не так швидко приходить відчуття ситості, щоб зупинитись. Тому важливо їсти за столом, щоб максимально уваги приділяти трапезі.

Ці звички призводять до переїдання - фото 305063
Ці звички призводять до переїдання

Забудьте про великі тарілки, навіть якщо вони дуже красиві. Саме такий посуд психологічно змушує наповнити його максимально. А от трапеза з невеликих тарілок створює ілюзію того, що їжі й так достатньо.

Також любов до яскравих барв у посуді, приміром, червоного, помаранчевого чи зеленого, викликає більший апетит, аніж тарілки синього, чорного чи сірого кольору. Причиною для цього є те, що у природі серед натуральних продуктів доволі рідко зустрічаються такі кольори.

Ці звички призводять до переїдання - фото 305064
Ці звички призводять до переїдання

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Джерело: zdorovia.com.ua
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