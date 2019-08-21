Учені спростували найпопулярніший міф про жінок

Важко повірити, однак у сучасному світі існує доволі багато міфів про жінок, у які досі вірять чимало людей. Тому німецькі науковці вирішили перевірити найпоширеніший із них. Це варто знати кожному.

Учені з Німеччини дійшли до висновку, що думка про багатозадачність жінок насправді не є обґрунтованою. Виявилось, що мозок представниць жіночої статі працює над завданнями так само, як і чоловічий. Чому ж виник такий міф? Бо жінки займаються значно більшою кількістю справ, але це ще не означає, що це дається їм легше.

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Експерти пояснюють, що мозок людей однаково важко сприймає багатозадачність, тому ідея про те, що жінка "може все" є доволі красивою на словах, але не на практиці. Тому реалії, у яких матір працює, займається домом і виховує дітей, не варто вважати нормальними. Така поведінка лише перевантажує мозок, роблячи людей менш ефективними та впливаючи на їх здоров'я.

Жінки виявились не багатозадачними

Дослідники також нагадують, що працюючі матері частіше розповідають про психічні проблеми, аніж татусі. На них падає більше когнітивне навантаження, адже їм водночас варто дбати про дітей і про власну реалізацію. Тому медики рекомендують розділяти всі домашні обов'язки та не перетворювати жінок у супергероїв, адже від цього страждає їхнє здоров'я.

Популярний міф про жінок спростували

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