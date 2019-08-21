Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Стриптизерки розповіли, як насправді ставляться до клієнтів

  • 142
Як стриптизерки ставляться до клієнтів - фото 1
Як стриптизерки ставляться до клієнтів / indy100

Працівниці стриптиз-клубів поділилися правдивими розповідями про те, як вони ставляться до своїх клієнтів. Історії з'явилися на платформі Reddit і набрали понад 22 тисяч лайків.

Дівчата говорять про те, що стриптиз – це гра. Найбільше вони люблять працювати з клієнтами, які також це розуміють. Танцівниці чекають від "ідеального" клієнта "чайових, приватний танець і ввічливості". Стриптизерки погано ставляться до тих, хто дозволяє собі вульгарні і принизливі жарти на їхню адресу, хто починає мудрувати і вважає робітниць клубу нещирими.

І ще: Що таке мікрозради, і чому вони такі популярні зараз

Часто стриптизери дивляться на відвідувачів, як на ходячі гаманці - фото 349210
Часто стриптизери дивляться на відвідувачів, як на ходячі гаманці

Одна з красунь зізналася, що "стриптизери дивляться на відвідувачів, як на ходячі гаманці". Інша зазначила, що намагається взагалі не думати про клієнтів, щоб впевнено виступити. Також деякі танцівниці зізнаються, що їм "необхідно вважати себе вищими" за клієнтів, щоб якісно працювати.

В основному стриптизерки не люблять говорити з клієнтами, оскільки "вони всі говорять одне і те ж по десять разів за ніч". Але знайшлися і ті, хто розповів про клієнтів, які просто хотіли, щоб з ними поговорили і їх вислухали.

Читайте також: Відома порноактриса розкрила секрет своєї високооплачуваності (18+)

Джерело: reddit
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
  • 18 серпня, 17:20
  • 989
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • Вчора, 12:15
  • 320
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 228
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Робота