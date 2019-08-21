Стриптизерки розповіли, як насправді ставляться до клієнтів

Працівниці стриптиз-клубів поділилися правдивими розповідями про те, як вони ставляться до своїх клієнтів. Історії з'явилися на платформі Reddit і набрали понад 22 тисяч лайків.

Дівчата говорять про те, що стриптиз – це гра. Найбільше вони люблять працювати з клієнтами, які також це розуміють. Танцівниці чекають від "ідеального" клієнта "чайових, приватний танець і ввічливості". Стриптизерки погано ставляться до тих, хто дозволяє собі вульгарні і принизливі жарти на їхню адресу, хто починає мудрувати і вважає робітниць клубу нещирими.

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Часто стриптизери дивляться на відвідувачів, як на ходячі гаманці

Одна з красунь зізналася, що "стриптизери дивляться на відвідувачів, як на ходячі гаманці". Інша зазначила, що намагається взагалі не думати про клієнтів, щоб впевнено виступити. Також деякі танцівниці зізнаються, що їм "необхідно вважати себе вищими" за клієнтів, щоб якісно працювати.

В основному стриптизерки не люблять говорити з клієнтами, оскільки "вони всі говорять одне і те ж по десять разів за ніч". Але знайшлися і ті, хто розповів про клієнтів, які просто хотіли, щоб з ними поговорили і їх вислухали.

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