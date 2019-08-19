На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що таке мікрозради, і чому вони такі популярні зараз
-
- 70
Експерти наголошують на тому, що зараз набирають обертів мікрозради. Їх надзвичайно складно виявити, але якщо вам таки вдається це зробити, то ваші стосунки можуть бути під загрозою. Розповідаємо, що таке мікрозради та чому вони негативно впливають на вас.
Завдяки зростанню популярності соціальних мереж у стосунках з'явився такий тренд, як мікрозради. Самі по собі зради руйнівно впливають на стосунки, але сьогодні партнери захоплюються саме мікрозрадами. Їх і виявити значно складніше, і довести, що це один з видів зради теж непросто!
До теми: Учені виявили зв'язок між використанням емодзі й активним статевим життям
Що таке МІКРОЗРАДИ? Це невеликі прояви подружньої невірності, більш пов'язані з емоційною сферою, на кшталт флірту, постійних "лайків" фотографій вподобаних людей у соціальних мережах або відправки їм "слизьких" повідомлень. Багато людей не вважають подібну поведінку повноцінними зрадами і не відчувають ніякої провини за це, хоча їх партнери так не думають.
Інтернет і соціальні мережі значною мірою розширили наш вибір у плані партнерів, і сьогодні зберігати не тільки фізіологічну, але емоційну вірність одній людині протягом тривалого часу стає все важчим завданням. Мікрозради починаються з легкого флірту в вигляді "лайків" і невеликих компліментів. Якщо людина отримує позитивну реакцію у відповідь, то це віртуальне спілкування стає інтенсивнішим і спекотнішим. На якомусь етапі співрозмовники навіть починають обмінюватися інтимними фотографіями.
Від мікрозрад дуже невеликий крок в сторону повноцінної зради, тобто організації зустрічі. І в значній кількості випадків все так і відбувається. Саме тому психологи рекомендують партнерам спочатку виробляти правила спілкування з іншими людьми в інтернеті, не допускаючи відвертого флірту та відправки слизьких повідомлень.
Це цікаво: Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок
-
20:23Зірка Одного разу в Голлівуді забула надіти білизну під відверту сукню
-
20:13Samsung Galaxy Note10 + слабший за торішній iPhone XS Max: результати тестів
-
19:55Forbes порадив туристам їхати до цього українського міста замість Парижа
-
19:43Ці кімнатні рослини можуть провокувати головний біль
-
19:22Знаки зодіаку, які мають схильність до багатства
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:13Facebook відкриє мережу кафе: до чого тут особисті дані користувачів
-
18:50Пристрасний поцілунок MARUV з танцівницею (18+)
-
18:43Що таке мікрозради, і чому вони такі популярні зараз
-
18:20Швидкий сімейний бутерброд з лаваша на сніданок
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
18:00Гороскоп на 20 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Медики розповіли про корисні властивості звичайної капусти
-
17:43557 днів польоту: Tesla Roadster облетів навколо Сонця
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Зірка української легкої атлетики вразила відвертими фото
-
17:15Експерти назвали шість ознак ігроманії
-
17:07Плей офф The International 2019: розклад, коли і де дивитись ігри NAVI
-
16:53Учені виявили зв'язок між використанням емодзі й активним статевим життям
-
16:35Аlyona alyona "проколола" собі чоло виделкою (фотофакт)
-
16:21Huawei Mate X вийде з новим процесором і поліпшеною камерою
-
15:53Форс-мажори: у новому сезоні тонко згадали про Меган Маркл (відео)
-
15:45У Борисполі баскетболісти провчили автохама: відео
-
15:30Ukrainian Song Project зібрав 20 тисяч людей на Арені Львів: як пройшло музичне свято
-
15:18Що чоловікам варто їсти для покращення роботи мозку
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
-
12:00Arturro Mass – фіналіст Ukrainian Song Project 2019: найкращі пісні артиста
-
11:35Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ
-
09:30Цитати Юрія Іздрика у віршах та прозі на всі випадки життя
-
07:15Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно