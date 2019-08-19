Що таке мікрозради, і чому вони такі популярні зараз

Експерти наголошують на тому, що зараз набирають обертів мікрозради. Їх надзвичайно складно виявити, але якщо вам таки вдається це зробити, то ваші стосунки можуть бути під загрозою. Розповідаємо, що таке мікрозради та чому вони негативно впливають на вас.

Завдяки зростанню популярності соціальних мереж у стосунках з'явився такий тренд, як мікрозради. Самі по собі зради руйнівно впливають на стосунки, але сьогодні партнери захоплюються саме мікрозрадами. Їх і виявити значно складніше, і довести, що це один з видів зради теж непросто!

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Що таке МІКРОЗРАДИ? Це невеликі прояви подружньої невірності, більш пов'язані з емоційною сферою, на кшталт флірту, постійних "лайків" фотографій вподобаних людей у соціальних мережах або відправки їм "слизьких" повідомлень. Багато людей не вважають подібну поведінку повноцінними зрадами і не відчувають ніякої провини за це, хоча їх партнери так не думають.

Мікрозради починаються зі звичайних "лайків"

Інтернет і соціальні мережі значною мірою розширили наш вибір у плані партнерів, і сьогодні зберігати не тільки фізіологічну, але емоційну вірність одній людині протягом тривалого часу стає все важчим завданням. Мікрозради починаються з легкого флірту в вигляді "лайків" і невеликих компліментів. Якщо людина отримує позитивну реакцію у відповідь, то це віртуальне спілкування стає інтенсивнішим і спекотнішим. На якомусь етапі співрозмовники навіть починають обмінюватися інтимними фотографіями.

Від мікрозрад дуже невеликий крок в сторону повноцінної зради, тобто організації зустрічі. І в значній кількості випадків все так і відбувається. Саме тому психологи рекомендують партнерам спочатку виробляти правила спілкування з іншими людьми в інтернеті, не допускаючи відвертого флірту та відправки слизьких повідомлень.

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