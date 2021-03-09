Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків

Гуру стосунків назвала 6 простих речей, які можуть зробити чоловіки, щоб справити чудове враження на перших побаченнях. І тут не потрібно вигадувати щось фантастичне, адже все дуже легко.

Якщо ви хочете, щоб красуня, яка припала до душі, погодилась ще й на друге побачення, то є кілька корисних порад для першої зустрічі. Гуру стосунків та радіоведуча Яна Хокінг виділила 6 пунктів, про які варто знати кожному чоловіку, адже вони дозволять не зіпсувати враження та збільшать шанси на вдачу.

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Ви можете готуватись тиждень до зустрічі та хвилюватись, а можете без зайвих думок зібратись до дівчини. Але саме перша думка про вас є дуже важливою, адже перші 5 хвилин побачення задають тон на майбутнє. Тому Хокінг нагадує про й так зрозумілу річ: гігієну.

"Одинаки, існує просте правило, щоб почати побачення правильно: не забувайте про гігієну і підіймайте власну поважність, – наголошує експертка. – Ми всі оцінюємо людей. У рамках першого вітання я помічаю одяг, взуття, зуби, запах та зачіску. Якщо я бачу натяк на бруд чи сморід, то шукаю найближчий вихід".

Радіоведуча, яка стикалась з чималою кількістю незручних побачень, має достатній досвід у цій романтичній темі. Нещодавно вона бачилась з чудовим хлопцем, але через його несвіжий подих зникли шанси не лише на перший поцілунок, але й на продовження зустрічей.

Тому Яна Хокінг нагадує 6 дуже простих, але важливих правил першого побачення для чоловіків:

Не забувайте почистити зуби, а ще можете отримати додаткові бали, якщо користуєтесь ополіскувачем і зубною ниткою;

Вимийте волосся та зробіть укладку;

Не забувайте про дезодорант, особливо, якщо хвилюєтесь;

Докладіть зусиль для свого образу, навіть якщо зустрічаєтесь у пабі;

Носіть парфуми – це навіть не обговорюється;

Обирайте красиве взуття: сміливо візьміть шльопанці та спаліть їх, щоб не було спокуси йти у них на побачення.

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