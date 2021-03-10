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Не для задоволення: учені здивували новим дослідженням про людей
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Науковці визначили, чи можуть люди спокійно залишатись наодинці з собою. І результат доволі неоднозначний.
Учені з Університету Флориди влаштували незвичайний експеримент, який показав, що чимало людей не можуть отримувати задоволення від власних думок, коли залишаються наодинці.
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У рамках дослідження добровольцям запропонували просто помріяти про щось хороше, але не займатись у цей час жодними іншими справами. Науковці сподівались, що це дозволить отримати учасникам порцію хороших емоцій, але такий досвід не для всіх став приємним.
Таке просте завдання викликало в людей нудьгу, яка переростала у спробу втекти від власних думок будь-якими способами. У певний момент добровольцям запропонували вбити муху, яка опинилась у кавомолці. Результат здивував, адже більшість учасників погодились на це. В іншому ж експерименті добровольцям пропонували удар шокером, і 67% чоловіків та 27% жінок обрали цей варіант, щоб не залишатись наодинці з власними думками.
Чому так? Більшість людей не розуміють, як зробити роздуми та мрії чимось приємним та корисним, адже можуть витратити цей час на якусь роботу. Якщо дрібні мрії про морозиво здавались надто пустими, то важливі теми викликали тривогу та стрес.
"Схоже на те, що людям і не спадало на думку, що вони можуть використовувати вільний час просто для того, щоб насолоджуватись власними думками", – відзначає авторка дослідження Ерін Вестгейт.
Але не все так сумно, адже під час ще одного експерименту учасникам пропонували перелік тем для роздумів. Це покращило результати та частіше викликало позитив. Тому фахівці радять формулювати теми завчасно, щоб справді отримати задоволення від думок у вільний час.
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