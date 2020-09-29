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Учені розповіли, які люди найбільше схильні вірити у теорії змови
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Команда психологів з університету Еморі в Атланті провела дослідження, щоб визначити, які риси характерні для людей, схильних вірити в теорії змови. Перевірте себе. Раптом мовиться саме про вас.
Як виявилося, з одного боку, "змовники" – це глибоко самовпевнені люди, а з іншого – самотні та тривожні. Результати своєї роботи вчені опублікували на платформі Wiley Online Library.
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У дослідженні брали участь дві тисячі дорослих людей, а вся робота ділилася на дві частини. На першому етапі психологи запропонували волонтерам пройти тести на схильність вірити у теорії змови (таких виявилося 40 відсотків), а на другому – провели серію особистісних тестів.
Зіставляючи результати першої та другої частини дослідження, вчені визначили, що з високим ступенем довіри до теорій змови корелювали такі риси: егоцентрична імпульсивність, підвищений рівень депресивних настроїв і тривоги, а також самовпевненість та відчуття несправедливості.
Вірити у теорії змови схильні самовпевнені люди, які водночас можуть бути тривожними та самотніми
Так складався загальний портрет "похмурої людини, обмеженої віком або обставинами". Ще однією рисою таких людей став психотизм – ознака, пов'язана з підвищеною схильністю до психозу.
При цьому найменше "змовники" відрізнялися такими якостями, як сумлінність, скромність та альтруїзм. Те саме стосувалося гніву, щирості, і самоповаги.
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