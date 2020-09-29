Вчені назвали найпривабливіший людський жест

Фахівці з'ясували, що кивок головою робить людину більш ніж на 30% привабливішою. Про це свідчать дані дослідження вчених.

Крім того, як відзначають автори роботи, кивок головою робить людину ще на 40% більше відкритою до подальшого спілкування і знайомства.

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Експеримент відбувався таким чином. Всім чоловікам старше 18 років показували ролики в режимі 3D, на яких жінки по черзі кивали головою, тримали поставу рівно і повертали голову в різні боки. Учасники могли оцінити привабливість за шкалою від нуля до 100 балів. Потім такі ж дослідження проводили і для жінок.

Як показали результати, навіть не дивлячись на зовнішність, ті "моделі", які кивали головою вперед виявилися на 30% привабливішими.

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