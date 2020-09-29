Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Вчені назвали найпривабливіший людський жест

  • 23
Як працює кивок головою - фото 1
Як працює кивок головою / homsk

Фахівці з'ясували, що кивок головою робить людину більш ніж на 30% привабливішою. Про це свідчать дані дослідження вчених.

Крім того, як відзначають автори роботи, кивок головою робить людину ще на 40% більше відкритою до подальшого спілкування і знайомства.

І ще: Три найпоширеніших міфи про шефів

Експеримент відбувався таким чином. Всім чоловікам старше 18 років показували ролики в режимі 3D, на яких жінки по черзі кивали головою, тримали поставу рівно і повертали голову в різні боки. Учасники могли оцінити привабливість за шкалою від нуля до 100 балів. Потім такі ж дослідження проводили і для жінок.

Як показали результати, навіть не дивлячись на зовнішність, ті "моделі", які кивали головою вперед виявилися на 30% привабливішими.

Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе

Джерело: eurekalert
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • 27 вересня, 19:49
  • 1509
Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
  • 27 вересня, 12:50
  • 192
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2544515
Загрузка...
Новини