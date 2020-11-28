Учені розповіли, як зробити понеділок щасливим днем

Американські науковці припустили, що регулярні дводенні перерви у роботі не настільки корисні для психіки, як стандартна відпустка. Люди звикають до них і не цінують вільний час, отримуючи менше задоволення. Водночас вони назвали секрет, який дозволить зробити понеділок щасливим.

Дослідники вирішили виправити проблему хронічної виснаженості та запропонували добровольцям ставитися до вихідних як до відпустки. Серія експериментів показала, що сила навіювання працює: вікенди учасників спостережень пройшли приємніше, а робочі понеділки стали щасливішими.

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У дослідженні брало участь понад 440 людей, їх графік – повний робочий день. Спочатку вони заповнили анкети в п'ятницю і дали базову оцінку свого рівня щастя. Потім добровольців розділили на дві групи: перша мала ставитися до weekend як до відпустки, друга – як до звичайних вихідних.

У понеділок учасники повторно оцінили свій рівень щастя і відповіли на сім запитань про концентрацію на поточний момент протягом вихідних. Другий експеримент пройшов за схожою схемою, тільки вчені додатково попросили учасників детально описати свої вихідні.

Виявилося, що ті добровольці, які поставилися до weekend як до відпустки, розслабилися й отримали більше задоволення від відпочинку, ніж інші. Вони витратили менше часу на роботу по дому. Їм було простіше та приємніше повернутися на роботу. Ця група добровольців також сказала, що більше цінувала момент – саме це і пояснювало їхнє щастя у понеділок.

При цьому вчені не впевнені, чи буде це все працювати, якщо ставитися до кожних вихідних як до відпустки. Тож спробуйте на собі. Цілком імовірно, що цей метод позитивно вплине на вас.

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