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Учені розповіли, як викрити, що ваш співрозмовник бреше
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Команда учених з Великої Британії та Нідерландів провела експеримент і встановила, які рухи тіла характерні для брехунів. Тепер ви зможете переконатися, чи не бреше часом ваш співрозмовник.
Поведінку ошуканців дослідники вивчають уже давно, але цього разу до питання підійшли, врахувавши їх взаємодія з "жертвою". Результати дослідження описані в журналі Royal Society Open Science.
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В експерименті брали участь 98 хлопців-студентів від 18 до 36 років. Усі добровольці були чоловіками, щоб виключити вплив відмінностей між статями на координацію рухів.
Учасників просили вирішити складну головоломку, а потім розповісти про неї іншим. При цьому перед експериментом учені збрехали, що завдання буде легким. Тобто задумка була така: перша група добровольців повинна буде обдурити другу, розповідаючи про складність вирішеною головоломки.
Учені виявили цікаву закономірність, коли людина бреше
Завдання сформулювали так, щоб учасникам доводилося брехати усе більш витончено. До кожного добровольця прикріпили датчик, який фіксував рухи тіла.
Виявилося, брехуни повторювали рухи тіла жертви свого обману. Чим складнішою була брехня, тим точніша копія. Вчені вважають, це пов'язано з тим, що хороша брехня вимагає настільки серйозної розумової роботи, що тіло змушене імітувати рухи іншої людини, а не генерувати власні.
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