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Риси характеру, які дуже відштовхують людей
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Визначено три головні риси характеру, які можуть стати перешкодою для хороших відносин з людьми. Перевірте, чи немає таких якостей у вас, а якщо відповідь позитивна, то скористайтеся невеликими підказками.
Більшість людей можуть навіть не усвідомлювати, що своєю поведінкою вони відштовхують від себе оточуючих. Так, фахівці визначили 3 головні риси характеру, які можуть перешкодити вам побудувати дружні відносини з людьми.
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Самовдоволення
Така поведінка майже завжди відштовхує інших людей. Тому що рано чи пізно навіть найбільш терплячому співрозмовнику набридне слухати нескінченні історії про ваші звершення і здобутки.
Надмірна переконаність у своїй правоті
Бувають такі моменти, коли ми на всі сто відсотків упевнені у своїй правоті. Але навіть в такій ситуації не варто переконувати інших в цьому і починати безглузду суперечку. Краще нехай кожен залишиться при своїй думці, зате стосунки не будуть зіпсовані, чи не так?
Звичка постійно скаржитися
Звичайно ж, в житті кожного бувають ситуації, які змушують сумувати або відчувати прикрість. Але замість того щоб скаржитися, краще сфокусуватися на пошуку розв'язання проблеми.
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