Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Риси характеру, які дуже відштовхують людей

  • 1
Соціум - фото 1
Соціум / jrnlst

Визначено три головні риси характеру, які можуть стати перешкодою для хороших відносин з людьми. Перевірте, чи немає таких якостей у вас, а якщо відповідь позитивна, то скористайтеся невеликими підказками.

Більшість людей можуть навіть не усвідомлювати, що своєю поведінкою вони відштовхують від себе оточуючих. Так, фахівці визначили 3 головні риси характеру, які можуть перешкодити вам побудувати дружні відносини з людьми.

І ще: Ці небезпечні фрази блокують роботу мозку

Самовдоволення

Така поведінка майже завжди відштовхує інших людей. Тому що рано чи пізно навіть найбільш терплячому співрозмовнику набридне слухати нескінченні історії про ваші звершення і здобутки.

Надмірна переконаність у своїй правоті

Бувають такі моменти, коли ми на всі сто відсотків упевнені у своїй правоті. Але навіть в такій ситуації не варто переконувати інших в цьому і починати безглузду суперечку. Краще нехай кожен залишиться при своїй думці, зате стосунки не будуть зіпсовані, чи не так?

Звичка постійно скаржитися

Звичайно ж, в житті кожного бувають ситуації, які змушують сумувати або відчувати прикрість. Але замість того щоб скаржитися, краще сфокусуватися на пошуку розв'язання проблеми.

Це цікаво: Чому усі ненавидять понеділки: три основні причини, які вас здивують

Джерело: lifedeeper
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61265
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 300251
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1597
Загрузка...
Новини