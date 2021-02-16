Учені розповіли, як відповідати на запитання, щоб вам завжди вірили

Згідно з дослідженням, опублікованим Американською психологічною асоціацією, коли люди роблять паузу перед тим, як відповісти на питання, навіть на кілька секунд, їхні відповіді сприймаються як менш щирі та достовірні. Тож вони рекомендують відповідати швидко.

Причому, додають науковці, чим довше ви вагаєтеся, тим менш щирою вважають вашу відповідь.

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"Оцінка щирості інших людей – це повсюдна та важлива частина соціальної взаємодії, – сказав провідний автор Ігнаціо Зіано, доктор філософії, Grenoble Ecole de Management. – Наше дослідження показує, що швидкість відгуку – важливий сигнал, на якому люди будують свої висновки про щирість".

Учені провели серію експериментів за участю понад 7500 людей зі США, Великої Британії та Франції. Учасники або слухали аудіофрагмент, або переглядали відео, або читали розповідь людини, яка відповідала на просте запитання (наприклад, чи сподобався їм торт, зроблений другом, або чи вони крали гроші з роботи). У кожному сценарії час відгуку варіювався від миттєвого до 10-секундної затримки. Потім учасники оцінили щирість відповіді.



Швидку відповідь люди вважають більш щирою / Фото Unsplash

У всіх 14 експериментах учасники незмінно оцінювали відкладені відповіді як менш щирі, незалежно від питання: чи була це проста відповідь про пиріг, чи серйозніше питання про вчинення злочину.

Тож, на думку вчених, слід звернути увагу на результати дослідження. Вони можуть неабияк полегшити ваше життя під час проходження, до прикладу, співбесіди. Чим швидше ви відповідатимете на питання, тим більш щирим вас вважатимуть.

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