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Ці риси характеру допоможуть просунутися кар'єрними сходами
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Нове дослідження, проведене в Італії, показало, що люди з нарцистичним типом особистості піднімаються кар'єрними сходами швидше за ровесників.
Дослідники провели опитування серед 172 італійських генеральних директорів, щоб з'ясувати, які риси частіше зустрічаються у людей, що займають керівні посади.
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Виявилося, що швидше за інших кар'єрними сходами просувалися люди з вищим рівнем екстраверсії, самовпевненості, самоповаги, домінування і авторитаризму. Навіть невелике збільшення рівня нарцисизму призводило до підвищення на 29% ймовірності стати гендиректором. Причому цей ефект спостерігався навіть в сімейному бізнесі.
"Наші результати викликають деяке занепокоєння. Фактично вони мають на увазі, що організації схвалюють появу нарцистичних особистостей на ключових керівних посадах", – резюмують фахівці.
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