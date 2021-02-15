Учені назвали жанр музики, під який неможливо розслабитися

Техно, дабстеп і класичний чіллаут – три основні жанри музики, які найменш придатні для зниження тривожності, а також релаксу. Під час їх прослуховування у людей підвищується кров'яний тиск. До такого висновку дійшли науковці.

Натомість вони назвали жанри, які сприяють максимальному розслабленню. Мовиться про хеві-метал 70-х, поп-музика 80-х і нульових.

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"З медичної точки зору у цьому є сенс. Поп-хіти 80-х можуть викликати у багатьох людей позитивну ностальгію, а їх ритми – викид ендорфінів і серотоніну в мозок, посилюючи відчуття щастя і спокою. Що стосується хеві-металу, то люта музика може допомогти слухачам "перетравити" свої почуття, розібратися у них і, як наслідок, привести до більшого відчуття добробуту", – пояснив доктор Омер Авланміш.

Дослідження провела турецька клініка Vera Clinic. В експерименті брали участь 1540 добровольців віком від 18 до 65 років. Вони прослуховували різножанрові плейлисти Spotify, а медики стежили за їхнім пульсом і артеріальним тиском.

Тож тепер ви знаєте, яку музику варто вмикати, щоб розслабитися та відпочити.

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