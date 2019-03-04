Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Голос країни

Учені розповіли, як телевізор впливає на розумові здібності

  • 25
Перегляд телевізора негативно впливає на когнітивні здібності - фото 1
Перегляд телевізора негативно впливає на когнітивні здібності

Науковці запевняють, що тривалий перегляд телевізора не вельми позитивно впливає на людину. Зокрема, мова йде про зниження когнітивних здібностей у людей поважного віку.

Дослідники з Університету коледжу Лондона проаналізували дані понад 3,5 тисячі осіб у віці 50 років і старше.

І ще: Науковці створили очні каплі, які дозволяють людині бачити у темряві

Учасники експерименту прослухали аудіозапис, який складається з 10 слів. У ньому кожне слово вимовлялося раз на дві секунди. Після цього піддослідних попросили пригадати озвучені слова.

Експеримент повторили через шість років. Як виявилося, у людей, які дивилися телевізор кожен день у середньому по 3,5 години, значно погіршилися когнітивні здібності.

Негативний вплив спостерігається у людей поважного віку - фото 311570
Негативний вплив спостерігається у людей поважного віку

За словами вчених, причина такої залежності пов'язана з тим, що телевізор провокує стрес, який, у свою чергу, призводить до зниження розумових здібностей.

Читайте також: Чому чоловікам потрібно регулярно їсти курячі яйця

Джерело: nypost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
  • Вчора, 17:25
  • 821
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1286
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1365
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Наука