Учені розповіли, як телевізор впливає на розумові здібності

Науковці запевняють, що тривалий перегляд телевізора не вельми позитивно впливає на людину. Зокрема, мова йде про зниження когнітивних здібностей у людей поважного віку.

Дослідники з Університету коледжу Лондона проаналізували дані понад 3,5 тисячі осіб у віці 50 років і старше.

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Учасники експерименту прослухали аудіозапис, який складається з 10 слів. У ньому кожне слово вимовлялося раз на дві секунди. Після цього піддослідних попросили пригадати озвучені слова.

Експеримент повторили через шість років. Як виявилося, у людей, які дивилися телевізор кожен день у середньому по 3,5 години, значно погіршилися когнітивні здібності.

Негативний вплив спостерігається у людей поважного віку

За словами вчених, причина такої залежності пов'язана з тим, що телевізор провокує стрес, який, у свою чергу, призводить до зниження розумових здібностей.

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