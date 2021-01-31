Учені розповіли, як стати успішним марафонцем

Що впливає на успішність під час подолання марафону

Якщо ви мрієте цього року пробігти марафон, то нове дослідження допоможе вам покращити свої результати. Ґрунтується воно на спостереженні за характеристиками найкращих марафонців. Розповідаємо, як стати успішним марафонцем!

Учені просили марафонців-чоловіків пробігти на бігових доріжках з різними швидкостями, а також на вулиці зі швидкістю 21 кілометр на годину, що можна порівняти із завершенням марафону за 2 години. Що показало спостереження?

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Поки марафонці бігали, дослідники вимірювали частоту серцевих скорочень, споживання кисню та рівень молочної кислоти у крові, щоб визначити ефективність використання кисню під час вправ. У дослідженні також оцінювалася сила бігу, довжина кроку і склад тіла.

Тільки 7 з 16 учасників досягли стійкого стану VO2 (стабільного споживання кисню) при бігу у двогодинному марафонському темпі. За словами дослідників, це підкреслює, наскільки складно подолати марафон менш ніж за дві години.

У цілому, атлети підтримували VO2 в обсязі 67 мілілітрів на кілограм ваги тіла на хвилину при швидкості трохи більше як 20 км/год, що приблизно у два рази більше, ніж середня людина може досягти при максимальному навантаженні.

"Ці спортсмени мають ідеальне поєднання фізіологічних характеристик для марафону: у них дуже високий VO2, вони дуже ефективні при бігу на субмаксимальних швидкостях, і можуть бігати з високою часткою свого VO2 без накопичення молочної кислоти у крові", – зазначає автор дослідження Ендрю Джонс з Університету Ексетера.

Тож учені закликають не намагатися витискати з себе максимум під час бігу марафону. Лише в такому разі у вас буде можливість досягнути успіху у подоланні дистанції у 42 кілометри.

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