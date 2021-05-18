Учені розповіли, як швидко ви втратите форму, якщо перестанете займатися

У сезон відпусток особливо часто трапляються ситуації, коли похід у спортивний зал випадає з графіка. Проте навіть невелика перерва в налагодженому процесі тренувань може негативно позначитися на вашій формі.

Як пише The Covnersation, ключ до того, щоб стати кращим – незалежно від типу тренування – перевищення "звичного навантаження", до якого звикло наше тіло. Час, необхідний для того, щоб прийти в форму, змінюється в залежності від величезної кількості різних факторів: починаючи від віку і закінчуючи навколишнім середовищем.

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Те ж саме і з втратою фізичної форми, але в першу чергу тут впливає те, чим ви займалися до своєї перерви. Однак важливо розуміти, що в гіршому випадку ви вернетеся до передтренувального періоду – гірше не буде. Хіба що за час паузи ви почнете курити чи їсти не найкориснішу їжу.

Людина починає втрачати серцево-судинну підготовку і силу впродовж 48 годин після зупинки. Однак відчувати ці ефекти ми зможемо приблизно на другий-третій тиждень паузи. Наприклад, при кардіотренуваннях людина за перші чотири тижні втратить близько 10% від свого рівня максимального споживання кисню. Далі рівень кардіореспіраторної підготовки також буде падати, хоча і не такими темпами. У підсумку, до передтренувального рівня звичайна людина "дійде" за вісім тижнів.

Ефект від силових тренувань триває трохи довше. Для значного зменшення робочої ваги, яку спортсмен зможе підняти, має пройти 12 тижнів без тренувань. Цікаво, що частина сили при цьому збережеться навіть якщо ви повністю припиніть займатися, а розмір м'язових волокон і зовсім може практично не зміниться.

Вчені відзначають, що темпи втрати форми приблизно однакові для всіх людей – і навіть вік не грає тут визначальну роль. Однак чим краще ви тренувалися до паузи, тим повільніше буде втрачатися ваша підготовка під час перерви.

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