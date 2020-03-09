Справжні недоторки: знаки Зодіаку, які не люблять надмірної уваги

Не всі люди можуть з легкістю поводитись відкрито у будь-якій компанії, а представники цих знаків Зодіаку зовсім не у захваті від того, щоб хтось вдирався у їхній персональний простір. Хто ж не полюбляє раптових обійм та тримає дистанцію - читайте далі.

Терези. Хоч на перший погляд ці знаки і є дуже відкритими особистостями, які допомагають іншим та завжди доброзичливі. Але насправді вони доволі самокритичні та вразливі, а ще не у захваті від того, щоб хтось їх зачіпав чи обіймав. Якщо ж вони дозволяють, то лише з вихованості.

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Діва. Вони дуже оберігають свій особистий простір і вимагають оточення дотримуватись правил фізичних контактів. Для них цілком нормально ігнорувати родичів та бути не надто емоційними з друзями.

Козеріг. Ще один знак Зодіаку, який не вважає за щось потрібне проявляти емоції. Також їм доволі некомфортно, коли хтось намагається їх обійняти чи поцілувати. Особливу огиду це викликає з боку малознайомих людей.

Люди цих знаків Зодіаку не люблять обійматись

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