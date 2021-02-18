Учені розповіли, як нерозділене кохання впливає на наше серце

Якщо любов не є нав'язливим станом і не викликає залежності, вона може підвищувати опірність організму до хвороб. І навпаки: чим менше людина відчуває любові, тим більше вона схильна до хвороб, психосоматичних розладів або депресивного стану.

Учені довели, що романтичні переживання підсилюють кровопостачання органів і тканин, прискорюють процеси регенерації та підвищують імунітет.

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Якщо людина закохана, вона дійсно молодіє як душею, так і тілом. Закоханість блокує ділянки мозку, залучені у негативні емоції та критичні оцінки.

На початку стосунків у закоханих у крові більше фактора росту нервів – це білок, який формує зв'язки між нейронами, підтримує їх життєздатність, стимулює їх розвиток і активність.

Які наслідки нерозділеного кохання

Через нещасливе кохання у людини дійсно болить серце, а шлунок перетворюється на "мішок зі цвяхами". Такий ефект має змінений переживаннями тонус блукаючого нерва. Для цього існує навіть термін – "синдром розбитого серця".



Нерозділене кохання може стати причиною появи синдрому розбитого серця

Надвисокий рівень гормонів стресу, що супроводжує розрив стосунків або смерть партнера, може викликати порушення роботи серця – фібриляції передсердь та ослаблення серцевого м'яза. Данські кардіологи повідомили, що люди у такому стані мають у 5 разів більшу ймовірність інфаркту. А смерть коханих підвищує ризик фібриляції передсердь більш ніж на 40%.

Як впливає щасливе кохання

Щасливе ж відчуття закоханості, любові, симпатії безпосередньо впливає на стабільну роботу серця. Крім цього, не дарма кажуть про "гормон щастя". Коли людина обіймає коханого чи кохану, рідних або друзів, організм виділяє окситоцин, дофамін і фенілетиламін. Усі вони запускають різні реакції нервової, імунної, кровоносної та дихальної систем, зменшують рівень стресу, тривоги, створюють відчуття безпеки, довіри та задоволення.

У науковому журналі Human Communication Research повідомили, що навіть думка про кохану людину або рідних зменшує рівень холестерину в крові. Для такого результату вчені провели експеримент. Студенти протягом 20 хвилин писали листи про свої почуття коханим, рідним або друзям. Результати показали, що рівень холестерину в крові учасників експерименту знизився на 7%.



Обійми коханих, рідних або друзів виділяють окситоцин, дофамін і фенілетиламін

Тому, коли пишете романтичні повідомлення або описуєте свої теплі почуття, це не тільки може подарувати радість адресату, а й має колосальний позитивний ефект на вашу серцево-судинну систему.

Звичайно, любов не лікує від хвороб, але вона здатна вгамувати біль. Щасливо закохані якийсь час живуть під впливом ендорфінів, що відповідають за знеболювання і задоволення.

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