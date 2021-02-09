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Учені назвали невіддільну складову регулярного інтимного життя

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Що впливає на регулярність сексу - фото 1
Що впливає на регулярність сексу

Науковці провели дослідження, в якому взяли участь 278 пар, які недавно зв'язали себе узами шлюбу. Фахівці попросили їх дати характеристику своїм партнерам, використовуючи такі критерії, як відкритість, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість та дратівливість.

Крім того, молодята протягом 2 тижнів повинні були фіксувати у спеціальному щоденнику кількість сексуальних контактів, а також оцінювати їх за 7-бальною шкалою.

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У кінці експерименту експерти проаналізували результати та прийшли до висновку, що тільки від жінки залежить, чи стане ніч у пари пристрасною або ж партнери просплять до самого ранку. Її відкритість та доброзичливість впливали на кількість інтимних контактів у сім'ї. А ось особисті якості чоловіки при цьому не впливали на частоту занять сексом.

Учені назвали невіддільну складову регулярного інтимного життя - фото 447057

Також фахівцям вдалося встановити, що отримання задоволення залежало від характеру людини. Чим більше роздратованою вона була, тим менше насолоджувалася процесом. І навпаки, відкритість забезпечувала максимум приємних моментів для партнерів обох статей.

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Джерело: News You
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