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Названий популярний овоч, здатний протистояти вірусам

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Редиска - фото 1
Редиска / beauty

Улюблена весняна редиска не тільки багата фолієвою кислотою і калієм, але і містить залізо, цинк, кальцій, фосфор, магній, вітаміни груп В і С, які активно протистоять вірусам.

За такі дивовижні властивості її назвали рослиною-антибіотиком і вбивцею вірусів. Крім цих якостей, до складу редиски у великих кількостях входить клітковина, яка сприяє виведенню з організму холестерину.

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Хворим на цукровий діабет також необхідно включити у свій раціон цей овоч, оскільки він істотно знижує рівень цукру в крові. Дивно, але редиска є дієвим антидепресантом. Науково доведено, що люди, які регулярно вживають редиску, менше схильні до стресів.

Але є і протипоказання до вживання редиски. Людям, що страждають виразкою шлунка, кишківника і метеоризмом, рекомендовано відмовитися від цього продукту.

Користь редиски - фото 406938
Користь редиски

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Джерело: beauty
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