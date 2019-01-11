Учені розповіли, від якої їжі варто відмовитися вагітним

Чого не має бути в раціоні вагітної жінки / momtricks

Науковці з Каліфорнійського медичного університету в Сан-Дієго змогли встановити, що жирна їжа, що вживається жінками при вагітності, змінює їх метаболізм і сприяє збільшенню ваги після пологів.

Одним з механізмів зміни метаболізму в подібних обставинах є притуплення чутливості до естрогена у жирових клітин адипоцитів, заявили дослідники.

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До висновків про те, що захопленість жирною їжею при вагітності може сприяти розвитку ожиріння вже після пологів, дослідники прийшли у результаті експериментів з мишами. Вагітних самок тримали на раціоні з високим вмістом жиру, а паралельно їм у контрольній групі мишей годували звичайною їжею. Відразу ж після пологів самки в обох групах втратили набрану під час вагітності вагу, – проте в тій групі, яка харчувалася жирною їжею, через три місяці вже цілком нормального харчування тварини почали товстіти. Через 9 місяців після пологів самки з цієї групи вдвічі перевершували своєю вагою матусь з контрольної групи.

Науковці нагадують, що вагітним жінкам не варто їсти жирну їжу / americamedic

Вчені підкреслюють: спостережуване ними ожиріння після пологів не є наслідком затримки жиру, набраного під час вагітності. За їх словами, подібний набір ваги – це результат серйозних змін, що відбулися в метаболізмі.

"Змінився метаболізм мишей – витрата енергії впала, і організм переорієнтувався на запасання жиру. У тварин, які отримували багато жирної їжі при вагітності, вплив естрогену на адипоцити білого і коричневого жиру було порушено, що і сприяло накопиченню жирових відкладень. В результаті розвинулося післяпологове ожиріння", – зазначили автори роботи.

Вони відзначають, що отримані дані можуть стати в пригоді в розробці технології, що дозволяє маніпулювати жіночим метаболізмом.

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