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Фахівці назвали продукти, які не підходять для сніданку

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Ці продукти викликають сонливість - фото 1
Ці продукти викликають сонливість / Eggs

Продукти харчування можуть як додати організму енергійності, підвищити тонус, так і, навпаки, спровокувати відчуття втоми та сонливості.

Експерти в області здорового харчування розповіли про продукти, які "крадуть" у людини енергію.

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Банани. Це багате джерело магнію, яке має властивість заспокоювати аж до уповільнення кровообігу та пульсу. Якщо з'їсти відразу кілька бананів, вас може накрити сонливість і загальмованість.

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Банани можуть викликати сонливість / diet-health

Йогурт. У цьому продукті міститься триптофан, який стимулює синтез мелатоніну та серотоніну, що діють як натуральні снодійні.

Кава. Її вживання зневоднює організм, що провокує втрату концентрації та слабкість. Після кави медики рекомендують обов'язково випивати чисту негазовану воду.

Вишневий сік. Вишня відрізняється високим вмістом природного мелатоніну, поліпшує засинання та робить сон міцнішим. Її вживання може викликати сильне бажання поспати.

Молочні продукти. Вчені попереджають, що з віком навіть у людей, які у молодості любили молочні продукти й активно їх вживали, розвивається нестерпність молочного білка. Через це може виникати відчуття втрати енергії, а також втоми.

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Молочні продукти / The Daily Meal

Горіхи. Та ж історія, що і з бананами. У горіхах багато магнію, який є одним з головних регуляторів сну. Особливо часто втому і сонливість після бананів і горіхів відчувають люди, в організмі яких спостерігається дефіцит магнію.

Жирне м'ясо. Жирне і смажене м'ясо вимагає тривалого перетравлення, що у свою чергу вимагає від організму великих енергетичних витрат. Через те, що внутрішні сили йдуть на травлення, людина відчуває втому.

Жирним м'ясом краще не зловживати - фото 299699
Жирним м'ясом краще не зловживати / Tesco Real Food

Мучне та солодощі. Ця категорія продуктів провокує стрибки глюкози, яка згодом так же різко падає. Підсумок: відчуття занепаду сил і сонливість.

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Джерело: medikforum
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