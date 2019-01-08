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Ці популярні овочі заважають схуднути

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Які овочі заважають схуднути - фото 1
Які овочі заважають схуднути

Дієтологи назвали три овочі, які заважають скинути зайві кілограми.

Експерти наголошують, що у щоденному раціоні майже третину мають займати овочі, однак не всі з них допомагають тримати тіло у формі.

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Річ у тому, що деякі овочі пришвидшують схуднення, а деякі допомагають швидше набрати вагу. Науковці з Гарвардського університету дійшли до висновку, що є три популярні овочі, якими не варто захоплюватись на дієтах.

Виявилось, що найбільше уповільнюють схуднення картопля, горох та кукурудза. Це підтвердив експеримент за участю понад 10 тисяч осіб, за раціоном яких стежили медики.

Які овочі заважають схуднути - фото 299466
Які овочі заважають схуднути

Саме ті, хто надавав перевагу крохмалистим овочам під час трапези, значно довше позбувались зайвої ваги. А картопля, кукурудза та горох були найпопулярнішими у списку смаколиків, які гальмували схуднення. Медики наголошують, що не варто ними надто захоплюватись, але і відмовлятись повністю не треба. Адже у цих овочах чимало корисних вітамінів та мінералів, тому краще просто зменшити їх кількість у раціоні.

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Джерело: cosmo
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