Учені розповіли, в яких школах діти стають відмінниками

Експеримент з більш пізнім початком навчання у школах виявився успішним. Як виявилося, ті діти, які достатньо висипаються, отримують більш високі оцінки і відчувають себе краще.

В українських школах навчання починаються досить рано, і ця традиція є дуже давньою. При цьому і самі діти, і їхні батьки не раз говорили про те, що цей час було б розумніше зрушити хоча б на годину пізніше для того, щоб школярі краще висипалися.

І ще: Чоловіки чи жінки: кого незнайомці вважають більш компетентними

Учені зі США вирішили перевірити справедливість подібних припущень і провели великий за масштабами експеримент у місті Сіетл за домовленістю з владою. У 2017 році місцеве Шкільне управління посунуло час початку навчання у школах зі звичної 7:50 на 8:45. Це дозволило продовжити тривалість сну місцевих школярів, у середньому, на 30 хвилин.

Дефіцит сну негативно впливав на успішність учнів

Успішність дітей, які отримали зайві півгодини сну, різко покращилася, так само як їх пунктуальність й уважність. Особливо це позначилося на підлітках з сімей з низьким достатком. Учені з Університету Вашингтона, які проводили цей експеримент, заявили, що зміщення часу початку навчання в школі дозволило дітям з низькою успішністю підвищити її до середнього рівня по школі, а це позитивно позначилося на загальному стані навчального процесу абсолютно для всіх. Діти з бідних сімей стали вчитися майже так само добре, як і діти з привілейованих сімей.

В якихось предметах стрибок успішності був особливо помітним. Наприклад, на уроках біології середні оцінки виросли на 4,5%. Значно скоротилася і кількість пропусків занять як довільних, так і через хвороби. Цілком можливо, що результати цього експерименту підштовхнуть і інші регіональні відділення освіти в США змістити час початку занять у школі хоча б на одну годину.

Читайте також: Науковці з'ясували, скільки триває ефект від тренування