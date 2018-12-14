Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Динамо

Учені розповіли, в яких школах діти стають відмінниками

  • 34
Початок навчального дня впливає на успішність - фото 1
Початок навчального дня впливає на успішність

Експеримент з більш пізнім початком навчання у школах виявився успішним. Як виявилося, ті діти, які достатньо висипаються, отримують більш високі оцінки і відчувають себе краще.

В українських школах навчання починаються досить рано, і ця традиція є дуже давньою. При цьому і самі діти, і їхні батьки не раз говорили про те, що цей час було б розумніше зрушити хоча б на годину пізніше для того, щоб школярі краще висипалися.

І ще: Чоловіки чи жінки: кого незнайомці вважають більш компетентними

Учені зі США вирішили перевірити справедливість подібних припущень і провели великий за масштабами експеримент у місті Сіетл за домовленістю з владою. У 2017 році місцеве Шкільне управління посунуло час початку навчання у школах зі звичної 7:50 на 8:45. Це дозволило продовжити тривалість сну місцевих школярів, у середньому, на 30 хвилин.

Дефіцит сну негативно впливав на успішність учнів - фото 294922
Дефіцит сну негативно впливав на успішність учнів

Успішність дітей, які отримали зайві півгодини сну, різко покращилася, так само як їх пунктуальність й уважність. Особливо це позначилося на підлітках з сімей з низьким достатком. Учені з Університету Вашингтона, які проводили цей експеримент, заявили, що зміщення часу початку навчання в школі дозволило дітям з низькою успішністю підвищити її до середнього рівня по школі, а це позитивно позначилося на загальному стані навчального процесу абсолютно для всіх. Діти з бідних сімей стали вчитися майже так само добре, як і діти з привілейованих сімей.

В якихось предметах стрибок успішності був особливо помітним. Наприклад, на уроках біології середні оцінки виросли на 4,5%. Значно скоротилася і кількість пропусків занять як довільних, так і через хвороби. Цілком можливо, що результати цього експерименту підштовхнуть і інші регіональні відділення освіти в США змістити час початку занять у школі хоча б на одну годину.

Читайте також: Науковці з'ясували, скільки триває ефект від тренування

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2411
Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників
  • 12 грудня, 14:00
  • 268
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 894223
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука