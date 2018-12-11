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Чоловіки чи жінки: кого незнайомці вважають більш компетентними

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Кому ви віддасте перевагу? - фото 1
Кому ви віддасте перевагу?

Є твердження, що непотрібно бути залежним від думки інших, і на це є вагома причина. Однак, саме від громадської думки може залежати ваша майбутня кар'єра.

Нещодавно дослідники з'ясували, які люди сприймаються суспільством як професіонали.

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Експерти з Принстонського університету провели дослідження, під час якого визначили, що обличчя чоловіків сприймаються суспільством як більш талановиті та компетентні у порівнянні з жіночими обличчями.

Чоловіки здаються більш професіональними, ніж жінки - фото 294620
Чоловіки здаються більш професіональними, ніж жінки

Дослідників цікавили саме візуальні складові. Учасники експерименту сприймали обличчя чоловіків більш компетентними й упевненими в собі. Враження добровольців не були пов'язані з привабливим зовнішнім виглядом.

На думку вчених, така тенденція може вплинути на голосування, зокрема на вибір кандидатів керівних посад. Обличчя, які здаються суспільству більш компетентними, мають більше шансів стати політиками та керівниками.

Проте, впевнений і компетентний зовнішній вигляд не дає гарантію, що людина буде професіоналом. Уявна оцінка може вводити в оману.

Можливо, саме тому в сучасному суспільстві чоловіки частіше стають президентами, директорами і обіймають інші керівні посади.

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Джерело: menslife
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