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Учені розповіли, що потрібно зробити батькові, аби покращити успішність дитини у школі

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Учені закликають татусів більше проводити часу з дітьми - фото 1
Учені закликають татусів більше проводити часу з дітьми

Чоловік потрібен не лише для того, щоб отримати біологічний матеріал, який дозволить жінці завагітніти. Він ще й має брати активну участь у вихованні дитини. Розповідаємо, що слід робити татусям, аби їхні діти були успішнішими у школі.

Ігри татусями з дітьми (особливо у перші роки життя) дуже важливі для розвитку дитини: її соціальних, когнітивних і комунікативних навичок. Недавнє дослідження вчених факультету освіти Кембридзького університету (Велика Британія) показало, що діти, чиї тати знаходять час для ігор з ними з самого раннього дитинства, краще контролюють свою поведінку і емоції в міру дорослішання.

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Дослідники зібрали дані про батьків і дітей за останні 40 років, щоб з'ясувати, як часто татусі граються зі своїми чадами, коли вони дуже маленькі (у віці від 0 до трьох років). Вчені хотіли з'ясувати, чи відрізняються ігри дитини з батьком, від того, як вона зазвичай грає з матір'ю.

Було виявлено, що ігри татусів більше спрямовані на фізичну активність, що допомагає дитині вчитися контролювати свої почуття. Діти, які в ранньому віці насолоджувалися рухливими іграми з татом, краще керують своїми емоціями, що впливає на їх подальшу поведінку в школі. Вони рідше проявляють гіперактивність, краще контролюють агресію і менш схильні до конфліктів з іншими дітьми.

Особливо важлива комунікація у перші роки життя - фото 413467
Особливо важлива комунікація у перші роки життя

Попри переваги гри батька і дитини, автори дослідження підкреслюють, що діти, які живуть тільки з матір'ю, не повинні бути позбавлені активних ігор. Також вчені рекомендують незалежно від власних уподобань батьків у іграх вносити різноманітність у свою взаємодію з дитиною і дозволяти їй більше веселих фізичних активностей.

"Рухливі ігри створюють для дітей кумедні та захоплюючі ситуації, в яких вони навчаються керувати своїми емоційними реакціями. Головне, в процесі гри контролювати свої сили, щоб вона була безпечною", – каже Пол Рамчандані, один з авторів дослідження.

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Джерело: Science Direct
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