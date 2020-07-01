Науковці виділили 4 нові типи особистості: дізнайтесь, ким є ви?

Світ ділиться не лише на жайворонків і сов

Класифікація завжди була в моді, і людство, ледь у нього з'явився вільний час від полювання і збирання, почало пошуки в собі подібних щось спільне та відмінне. Нещодавно науковці виділили (ЗНОВУ) чотири нові типи особистості. Вам же цікаво, до кого належите ви?

Найпопулярніші на сьогодні типології – за темпераментом (всім відомі холерики, флегматики, сангвініки і меланхоліки) і за біоритмами (сови і жайворонки). Здавалося б, чудові класифікації, живи та радій. Або страждай і рефлексуй – кому що ближче.

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Проте вчені не можуть вгамуватися та мріють винайти якусь універсальну класифікацію. Американські психологи з Північно-Західного університету під керівництвом Луїса Нуніс Амараль вважають, що надзвичайно наблизилися до вирішення цього питання і пропонують нову, покращену і доповнену типологію особистості. Для цього вони проаналізували понад півтора мільйона людей по всьому світу.

Учені виділили 4 типи особистості

В основу лягла так звана "велика п'ятірка" (п'ять основних характеристик особистості, прийнятих у психології): екстраверсія, доброзичливість, свідомість, невротизм і відкритість досвіду. Відмінності у цих характеристиках допомагають передбачити поведінку людини в соціумі і її адаптацію в суспільстві.

Зрозуміло, спроби класифікувати людей виходячи з цього набору робилися і раніше, просто до цього в дослідженнях брала участь недостатня кількість людей, щоб можна було б робити висновки про все суспільство.

Цього разу вчені проаналізували чотири датасети, в кожному з яких містяться дані про декілька (від 100 до 500) тисяч людей різного віку з різних країн. Після аналізу характеристик вчені розмістили їх на графіку і зробили висновок, що більшість людей належать до однієї з чотирьох комбінацій п'яти рис. Виходячи з цього вчені виділили чотири типи особистості.

А до якого типу особистостей належите ви?

Середній

У людей цього типу високі показники невротизму й екстраверсії і при цьому низька відкритість до нового досвіду.

Стриманий

До цього типу належить більшість людей. Їм характерні низький рівень невротизму і відкритості і при цьому середні показники свідомості і доброзичливості. Згідно з даними вчених, в цій категорії жінок більше, ніж чоловіків.

Егоцентрик

Підвищена екстраверсія, а всі інші показники нижчі за середній. Такі люди дуже люблять спілкуватися, але при цьому рідко слухають співрозмовника і в цілому зациклені винятково на собі і нехтують думкою оточуючих.

Рольова модель

Люди цього типу можуть похвалитися високими показниками всіх характеристик, крім невротизму. Вони відкриті і навіть деколи залежні від отримання нового досвіду.

Також учені вважають, що з віком людина може змінювати свій тип особистості. Наприклад, з віком серед людей з'являється більше егоцентриків.

А ким за цією класифікацією є ви? Діліться у коментарях.

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