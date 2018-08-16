Учені розповіли про довічні наслідки кави

Науковці виявили, як впливає активне вживання кави на мозок, і ви здивуєтесь!

Експерти з Університету Сеула в Південній Кореї довели, що любов до кави здатна призвести до довічного безсоння. Це пояснює, чому у літніх людей можуть бути проблеми зі сном.

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Науковці організували експеримент за участю 162 людей похилого віку, які не скаржились на проблеми зі здоров'ям. У кожного розпитали, скільки горнят кави за все своє життя вони випивали щодня, і скільки годин вони сплять.

Наслідки вживання кави

Також у добровольців провели МРТ-сканування мозку. Воно показало, у якому стані шишкоподібна залоза, яка відповідає за вироблення мелатоніну під час сну.

З'ясувалось, що ті, хто майже щодня починав ранок з ароматного горняти кави, мати на 20% менші розміри залози, аніж ті, хто не захоплюється кавою. Експерти пояснили, що регулярне тривале вживання цього напою руйнує залозу, призводячи до проблем зі сном.

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