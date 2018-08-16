З цього продукту краще починати свій ранок

Цей продукт допомагає боротися зі стресом

Учені з Гарвардського університету розповіли, який продукт найкраще бореться зі стресом.

Для того, щоб отримати інформацію, вчені провели експеримент за участю добровольців. Усіх учасників поділили на три групи.

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Протягом тридцяти днів учасники снідали різними продуктами. Перша група на сніданок їла яйця, друга – вівсяну кашу з пластівців грубого помелу, третя – вівсянку швидкого приготування.

Науковці запевняють, що необхідно їсти яйця

У результаті виявилося, що найкраще справляються зі стресами учасники першої групи, котрі снідали яйцями. Білок і мікроелементи жовтка нейтралізували гормон стресу, який продукували наднирники.

Найбільше до стресу були сприйнятливими добровольці, котрі снідали вівсяною кашею швидкого приготування. Річ у тім, що вона сприяє зростанню цукру в крові, який потім різко знижується.

Коли в організмі спостерігаються різкі коливання цукру, зростає рівень гормону стресу. В результаті в людей з'являється страх, нервозність та панічні атаки.

Фахівці рекомендують для боротьби зі стресовими ситуаціями включити до раціону омлет з броколі або цвітною капустою. Також рекомендується пити гарбузовий сік і їсти гарбузове насіння, що містять в своєму складі магній. Цей мікроелемент допомагає боротися зі стресами й усуває відчуття тривожності.

Проведене дослідження вкотре довело великий вплив раціону на організм. Щоб впоратися зі стресом, необов'язково купувати антидепресанти. Досить підкоригувати свій раціон, і позитивний ефект не змусить себе довго чекати.

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